Criação de Porto Velho: governo de Rondônia mantém expediente normal no dia 2 de outubro e transfere feriado para sexta-feira, 3

O feriado que celebra a criação do município de Porto Velho, no dia 2 de outubro, será comemorado em 2025, no âmbito da Administração Pública Estadual, nesta sexta-feira (3), conforme determina o Decreto nº 29.900/2024, publicado pelo governo de Rondônia. Na quinta-feira (2), todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual funcionarão normalmente.
A medida busca organizar o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2025, garantindo maior eficiência na gestão administrativa. O decreto também assegura que serviços essenciais como saúde, segurança e atendimento emergencial permaneçam em pleno funcionamento, sem prejuízo à população.
Vista aérea de Porto Velho em 1909
O Decreto nº 29.900/2024 definiu todos os feriados e pontos facultativos do calendário estadual de 2025, garantindo que a transferência do feriado municipal de Porto Velho, para o dia 3 de outubro, seja aplicada no âmbito da Administração Pública Estadual.
HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA
Porto Velho, criada em 2 de outubro de 1914, desempenha papel central no desenvolvimento político, econômico e cultural de Rondônia. A Capital concentra a maior parte das atividades administrativas, comerciais e de serviços, sendo referência regional e ponto de integração com outros estados e países.
