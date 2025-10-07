CRAS Morar Melhor debate os benefícios da atividade física para o bem-estar dos idosos

Publicada em 07/10/2025 às 08h33
Abrindo o mês de outubro, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (SEMASF), promoveu no Centro de Referência da Assistência Social Morar Melhor (CRAS) uma roda de conversa com o grupo Felicidade Não Tem Idade, da Associação São Bernardo.
O encontro contou com uma palestra e atividades práticas que abordaram os benefícios da atividade física e da fisioterapia para a saúde e o bem-estar da pessoa idosa.
Realizado pelo CRAS Morar Melhor, Primeiro Distrito, o evento teve a participação da fisioterapeuta Vitória Pissinatti, que ministrou uma palestra especial com o tema “Fisioterapia na Terceira Idade”. Durante a atividade, os participantes acompanharam atentamente, fizeram perguntas e também participaram das dinâmicas propostas.
A coordenadora do CRAS Morar Melhor, Sílvia Negrão, destacou a importância da ação: “Momentos como este reforçam a importância de cuidar da saúde e estimular a participação ativa dos idosos, mostrando que nunca é tarde para investir no bem-estar e na qualidade de vida”, ressaltou.
A pessoa idosa é fonte de sabedoria e experiência, trazendo consigo marcas de suas lutas e serenidade. Por isso, merece todo o cuidado, respeito e atenção. A fisioterapia, nesse contexto, é uma grande aliada, pois contribui para a melhora da mobilidade, do equilíbrio e da força muscular, além de prevenir quedas, aliviar dores e promover mais independência nas atividades do dia a dia.
Com ações como essa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, oferecendo oportunidades de uma vida mais ativa e saudável para aqueles que tanto contribuíram com o desenvolvimento do município.
Fotos: CRAS Morar Melhor
