Corte Internacional de Justiça ordena que Israel facilite entrada de ajuda em Gaza
Por G1
Publicada em 22/10/2025 às 10h29
Tribunal, a mais alta Corte da ONU para casos de disputas entre Estados, também afirmou em setença que Israel não pode recorrer à fome como arma de guerra no território palestino.

A Corte Internacional de Justiça, o mais alto tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU) para julgar disputas entre Estados, determinou nesta quarta-feira (22) que Israel permita e facilite a entrada na Faixa de Gaza de insumos básicos para a população local.

"O tribunal reitera a obrigação de Israel de não recorrer à fome da população civil como método de guerra", disse o presidente da CIJ, Yuji Iwasawa.

