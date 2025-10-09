“Comemorar é honrar o caminho”: esposa de Zezé Di Camargo faz desabafo e divide opiniões

Publicada em 09/10/2025 às 10h26
Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, publicou uma reflexão nas redes sociais que gerou repercussão entre seguidores. Em um post no Instagram, a influenciadora compartilhou fotos e fez um desabafo sobre fé, superação e gratidão pelas conquistas pessoais.
“Às vezes as coisas dão errado para depois darem certo. Talvez seja isso… a gente não entende, questiona e até duvida. Em alguns momentos eu achei que talvez nunca fosse dar certo. Quando finalmente deu, eu tive medo de comemorar. Mas depois que a Clara nasceu eu aprendi a celebrar e entendi que a vida é feita de processos, de espera e de fé”, escreveu Graciele.
Ela completou dizendo que aprendeu a agradecer pelas vitórias, grandes ou pequenas. “Comemorar é honrar o caminho, é reconhecer o quanto crescemos e o quanto Deus faz por nós. Que essa mensagem seja um convite para você acreditar, continuar firme e nunca deixar de comemorar cada passo, cada vitória e cada bênção”, concluiu.
A publicação, porém, dividiu opiniões entre internautas. Enquanto alguns elogiaram a mensagem e deixaram comentários como “Linda”, “Maravilhosa” e “Perfeita”, outros criticaram a influenciadora, relembrando o início do relacionamento com Zezé. “Entrar no meio de um casamento é uma conquista, né?”, ironizou uma usuária. Outro comentário dizia: “Destruiu uma família, agora fala que foi Deus”.
