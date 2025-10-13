Com show gratuito, Esquadrilha Fox se apresenta em Vilhena no dia 18 de outubro

Por ASSESSORIA
Publicada em 13/10/2025 às 09h37
Publicada em 13/10/2025 às 09h37
A Prefeitura de Vilhena por meio da Fundação Cultural, confirmou que no próximo sábado, 18, a Esquadrilha FOX se apresentará no município. Já são mais de 15 anos desde que os vilhenense puderam assistir esse tipo de show de acrobacia área.
Conforme a presidente da Fundação Cultural, Évilyn Medrado, esta será uma experiência única, repleta de emoção, adrenalina e arte nos céus. A Esquadrilha FOX, reconhecida nacionalmente por suas manobras precisas e impressionantes, promete encantar o público com acrobacias aéreas de tirar o fôlego.
A apresentação está marcad para às 15h, com ponto de concentração no aeroporto Brigadeiro Camarão. O evento é gratuito e aberto ao público.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!