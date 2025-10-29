Com novos equipamentos pacientes oncológicos não precisarão mais ficar internados para receber quimioterapia

Publicada em 29/10/2025 às 09h15
A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) recebeu, na última sexta-feira (24), novos equipamentos destinados à enfermaria oncológica, adquiridos por meio de uma emenda parlamentar no valor aproximado de R$ 300 mil, destinada pelo deputado estadual Cássio Gois.
A iniciativa atende a uma solicitação feita pela entidade, que atua na prevenção ao câncer e também na assistência a pacientes em tratamento contra a doença em Cacoal. Entre os equipamentos e materiais, estão poltronas hospitalares destinadas ao descanso dos acompanhantes e cadeiras de banhos para os pacientes em tratamento. Todos os itens serão para uso exclusivo dos pacientes oncológicos do SUS na Macro II de Saúde
Mas entre os materiais adquiridos por meio da emenda parlamentar, destacam-se itens como Port-A-Cath (cateter totalmente implantado) e bombas de infusão elastomérica, portátil, descartável, de 200, 275 e 100 ml. Com estes materiais, será possível aos pacientes oncológicos que necessitam de determinados protocolos de quimioterapia prolongada receber o tratamento em ambiente domiciliar, sem precisar de internação.
“Sem estes equipamentos, os pacientes e também seus acompanhantes precisavam permanecer no hospital por cerca de 40 horas para receber todo o tratamento quimioterápico. A partir de agora, com estes equipamentos, a nossa equipe consegue programar a liberação dos quimioterápicos, de acordo com a prescrição médica, e o paciente pode retornar para a casa, com a bombinha, recebendo todo o tratamento no conforto do seu lar”, detalha a médica oncológica Márcia Aparecida Oliveira.
Ou seja, as bombas de infusão irão melhorar a rotina dos pacientes, com um tratamento mais humanizado, e também dos acompanhantes, que muitas vezes precisam se ausentar das atividades cotidianas, como o trabalho, para poder acompanhar seu ente querido que precisava passar pelo tratamento dentro do hospital, por cerca de 40 horas.
“A quantidade adquirida será suficiente para atender 65 pacientes por 12 meses consecutivos. Mas a expansão do uso de bombas elastoméricas para quimioterapia de longa duração domiciliar será progressiva, ocorrendo conforme a adesão dos pacientes e a adequação da estrutura da ASSDACO para suportar o aumento da demanda”, destaca Silvia Duraes Gomes, profissional responsável pelos Convênios e Contratos da ASSDACO.
Durante a entrega dos novos materiais na Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, o deputado estadual Cássio Góis reforçou o seu compromisso com a entidade e com a prevenção e tratamento ao câncer em Cacoal. O parlamentar se comprometeu a destinar novos recursos em 2026.
“Eu fiz um compromisso, como parlamentar e como cidadão cacoalense, de todo ano destinar recursos para a ASSDACO! Enquanto eu estiver na política, nós teremos a nossa parceria de contribuição aqui, anualmente! Eu estou fazendo isso desde o 1º ano do meu mandato”, garantiu Cássio Gós.
Em sua fala, a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini agradeceu o apoio do parlamentar e destacou o sentimento de toda a equipe. “Em nome de toda a diretoria da Associação, registro aqui a nossa gratidão. Mas além de agradecer, eu busquei uma palavra para representar esse momento e a palavra é PERTENCIMENTO. O deputado Cássio conhece de perto o serviço que é ofertado aqui em Cacoal, já teve pessoas próximas que precisaram deste serviço, e entende bem a necessidade de trazer conforto aos pacientes e acompanhantes”, enalteceu.
