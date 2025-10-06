Com avanço em Rondônia, Grupo Energisa ultrapassa 9 milhões de clientes em todo o Brasil

Publicada em 06/10/2025 às 15h09
O Grupo Energisa acaba de atingir a marca de 9 milhões de clientes atendidos, consolidando-se entre as maiores companhias do setor no país. Esse marco é sustentado por um portfólio diversificado que inclui 9 distribuidoras de energia elétrica, 13 ativos de transmissão, distribuição de gás natural em cinco estados e uma usina de biometano e a (re)energisa, marca do Grupo que conta com um dos maiores parques de geração distribuída fotovoltaica do país, além de comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado.
O avanço também pode ser observado em perspectiva histórica: em 2000, eram cerca de 1,2 milhão de consumidores; em 2010, 2,3 milhões; e, em 2020, 8 milhões, um crescimento contínuo ao longo de 25 anos. Esse percurso foi sustentado por R$ 38,5 bilhões em investimentos realizados entre 2015 e 2024, que permitiram ampliar a rede de distribuição, modernizar a infraestrutura e apoiar a diversificação de negócios do Grupo Energisa.
A trajetória de crescimento da Energisa sempre foi marcada por aquisições estratégicas e pela capacidade de diversificação. Hoje, o Grupo controla 9 distribuidoras de energia localizadas em Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia, com uma área de concessão que abrange 2,035 mil km², equivalente a 24% do território nacional.
m dos marcos dessa expansão foi a aquisição do Grupo Rede, em 2014, que consolidou a Energisa como um dos maiores grupos privados de distribuição do país. Com a operação, o número de distribuidoras saltou de cinco para nove e mais de 1,1 milhão de novos clientes foram incorporados em dez anos, ampliando a presença da companhia em estados estratégicos e reforçando sua relevância nacional.
A companhia também vem crescendo de forma orgânica em áreas em desenvolvimento, especialmente no Centro-Oeste. Somente no último ano, as distribuidoras da região registraram um aumento de 2,5% no número de consumidores em relação ao mesmo período de 2024, alcançando 2,77 milhões de unidades consumidoras. Esse desempenho reflete o dinamismo econômico regional, impulsionado pelo agronegócio, pela urbanização e pela expansão da irrigação.
O consumo de energia residencial no Grupo Energisa avançou 0,8% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. No acumulado do semestre, a alta foi de 1,9%. Já o consumo rural registrou queda de 0,7% no trimestre e de 1,8% nos seis primeiros meses do ano. O recuo reflete a base comparativa elevada de 2024, quando o segmento rural havia alcançado a maior taxa de crescimento dos últimos oito anos.
Como parte da missão de ampliar o acesso à energia, a companhia atua no programa Luz Para Todos. Somente em 2025, deve garantir o atendimento de 55 mil famílias, com a meta de universalizar o acesso até 2026, antecipando o compromisso regulatório.
O crescimento é orientado pelos pilares 5D: Diversificação, Digitalização, Descarbonização, Democratização e Descentralização, que norteiam os avanços da empresa em sua jornada para acelerar a transição energética do Brasil.
Nos últimos anos, o portfólio também foi ampliado com a criação da (re)energisa, marca responsável pela gestão e comercialização de energia e gás no mercado livre, além da oferta de serviços de valor agregado. Hoje, a (re)energisa conta com 118 usinas solares distribuídas em 9 estados, totalizando mais de 444 MWp de capacidade instalada e consolidando-se como uma das maiores plataformas de geração distribuída do país.
Grupo Energisa também atua na distribuição canalizada de gás natural, atendendo cerca de 350 mil clientes no Espírito Santo, com a ES Gás, e nos estados de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, com a Norgás, que possui participação nas quatro distribuidoras de gás local.
Paralelamente, a companhia vem expandindo sua atuação em bio soluções, com foco em biogás, biometano e fertilizantes orgânicos. Esse portfólio ganhará escala com a construção de uma planta em Campos Novos (SC), cujo início de operação está previsto para 2026. O empreendimento marca a entrada da Energisa na produção de biometano em escala industrial e amplia a capacidade de oferta de fertilizantes orgânicos, além de tratar resíduos da agroindústria. Essa iniciativa contribui para a economia circular, agrega valor aos resíduos e reforça a estratégia da companhia de reduzir emissões de gases de efeito estufa.
Em Rondônia, a Energisa tem desempenhado papel essencial na expansão e modernização do sistema elétrico. Desde que assumiu a distribuição no estado, a empresa vem investindo fortemente em tecnologia, segurança e qualidade do fornecimento, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região.
Rondônia tem sido estratégica nesse crescimento. Estamos conectando cada vez mais pessoas e negócios à energia que transforma vidas e impulsiona o progresso. Esse marco de 9 milhões de clientes é também uma conquista dos rondonienses, que caminham conosco nessa jornada de modernização e sustentabilidade”, destaca André Theobald, diretor-presidente da Energisa Rondônia.
