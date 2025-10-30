Coleta Itinerante em Urupá mobiliza dezenas de voluntários e reforça estoques de sangue no estado

Publicada em 30/10/2025 às 09h26
Mais uma importante Coleta Itinerante foi realizada pelo governo de Rondônia, por meio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), desta vez no município de Urupá, nos dias 24 e 25 de outubro, em uma instituição religiosa da cidade, reunindo dezenas de voluntários que contribuíram para salvar vidas em todo o estado. Ao todo, 147 pessoas se apresentaram para doar sangue, resultando em 133 bolsas coletadas e 2 novos cadastros de medula óssea (HLA).
A ação integra o programa Fhemeron em Movimento que leva solidariedade aos diferentes municípios rondonienses, ampliando o alcance das coletas e fortalecendo o estoque de hemocomponentes utilizados nas unidades hospitalares.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de coleta itinerante fortalecem a saúde pública e promove a valorização da vida. “Cada gota de sangue coletada representa um ato de amor ao próximo e reforça o espírito solidário da população”, evidenciou.
De acordo com a presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, o resultado reforça o comprometimento da população com a causa da doação. “Cada bolsa de sangue representa esperança para várias famílias. Ver o engajamento da comunidade de Urupá, mostra que o trabalho de conscientização está alcançando o objetivo de transformar solidariedade em atitude”, destacou.
ABASTECIMENTO DE SANGUE
A Fhemeron mantém hemocentros regionais em Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena, além de 26 agências transfusionais em hospitais do estado. Por meio das coletas itinerantes, a instituição garante o abastecimento de sangue em locais distantes e amplia as oportunidades para que novos doadores possam participar.
PRÓXIMA COLETA
A próxima ação da Fhemeron já está confirmada para o dia 1º de novembro, no distrito de Jacinópolis, pertencente ao município de Nova Mamoré, onde será realizada uma nova Coleta Itinerante com expectativa de grande participação popular.
COMO DOAR
Para doar, basta estar saudável, pesar mais de 50 quilos, e ter entre 16 e 69 anos. Procure o hemocentro mais próximo ou acompanhe o calendário de coletas itinerantes nas redes sociais oficiais da Fhemeron.
