Coleta externa realizada pela Fhemeron em Tarilândia fortalece estoques de sangue em Rondônia

Publicada em 07/10/2025 às 16h26
O distrito de Tarilândia, município de Jaru, recebeu nos dias 3 e 4, uma coleta externa de sangue realizada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) realizou no último final de semana uma coleta externa no distrito de Tarilândia, município de Jaru, alcançando resultados expressivos e cheios de solidariedade.
A mobilização registrou 15 cadastros de medula óssea, 78 candidatos à doação de sangue e 50 bolsas coletadas, reforçando os estoques da Hemorrede Estadual e a esperança de muitos pacientes que dependem diariamente desse gesto de amor. A ação teve como objetivo aproximar a população do interior das atividades da Fhemeron, ampliando o acesso à doação e garantindo que o atendimento aos hospitais e unidades de saúde seja contínuo e seguro. As coletas externas fazem parte de uma estratégia permanente da instituição para manter o equilíbrio dos estoques em todas as regiões do estado.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que iniciativas como essa representam o compromisso do governo com a vida e com a valorização do voluntariado. “O objetivo da gestão é dar todo suporte necessário para que a equipe da Fhemeron chegue o mais próximo dos voluntários e continue expandindo suas ações e fortalecendo o atendimento em saúde”.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, ressaltou que a participação da comunidade é o que mantém viva a missão da instituição. “Ver a adesão dos moradores de Tarilândia nos enche de gratidão. Cada doador que se apresenta fortalece o estoque e a solidariedade que move a Hemorrede. A doação de sangue é um gesto simples, mas com um impacto imensurável na vida de quem precisa”, destacou.
As coletas itinerantes têm se mostrado essenciais para o equilíbrio dos estoques e para garantir que pacientes de todo o estado recebam atendimento, especialmente em casos de cirurgias, emergências e tratamentos contínuos. A Fhemeron reforça o convite à população para que continue participando das campanhas de doação, seja em Porto Velho ou nas unidades do interior. Doar sangue é um ato de amor que transforma vidas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!