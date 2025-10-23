CMDCA anuncia a abertura do edital para a Eleição Suplementar do Conselho Tutelar

Publicada em 23/10/2025 às 15h28
Sua voz pela infância e adolescência é essencial! O futuro das nossas crianças e adolescentes merece a melhor proteção. Por isso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (#CMDCAEspigaoDOeste) anuncia a abertura do edital para a Eleição Suplementar do Conselho Tutelar de Espigão D'Oeste!
Uma oportunidade crucial para quem busca fazer a diferença e atuar diretamente na garantia dos direitos mais fundamentais da nossa comunidade.
Estamos em busca de pessoas engajadas, com reconhecida idoneidade moral e paixão por causas sociais, para compor um time que será a voz e a ação em defesa dos pequenos e jovens. Seu compromisso pode transformar vidas e fortalecer a rede de #ProtecaoInfantil em nosso município.
É um mandato eletivo de serviço público relevante, e a sua participação é um ato de cidadania que reverberará por anos. Se você tem mais de 21 anos, reside em Espigão D'Oeste e deseja ser um agente de mudança, esta é a sua chance!
Quer saber como se candidatar e fazer parte dessa missão? Acesse o edital completo e confira todos os detalhes no site da Prefeitura www.espigaodooeste.ro.gov.br
Fique atento às datas importantes:
• Inscrições: 27 a 31 de Outubro de 2025
• Local: SEMAS - Rua Rio Grande do Sul, 2800
Não perca a chance de ser a força motriz por um EspigaoD'Oeste mais seguro e acolhedor para todos. Compartilhe esta informação! Marque alguém que você sabe que tem esse potencial! Sua ajuda em divulgar é também uma forma de proteger!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!