Cidade do Japão limita uso de dispositivos digitais a duas horas por dia

Publicada em 02/10/2025 às 10h17
Para tentar fazer com que seus cidadãos reduzam o tempo em frente às telas, uma cidade do Japão aprovou uma lei que limita uso de dispositivos digitais a duas horas por dia.
A lei foi ideia do prefeito de Toyoake, que tem cerca de 68 mil habitantes e fica em subúrbio industrial, e foi aprovada por 12 votos a 7 na Assembleia Municipal na semana passada. Essas duas horas não abrangem o tempo gasto no horário de trabalho e nas escolas.
"É muito triste terminar o dia olhando para o smartphone o tempo todo em casa. Espero que os cidadãos mudem de comportamento", defendeu ele ao falar sobre o projeto ao jornal americano "The New York Times".
Em vigor desde esta quarta-feira (1º), a lei, no entanto, é mais simbólica. As autoridades não rastrearão o uso de smartphones pelos moradores e não haverá penalidades, segundo autoridades municipais, por exceder a recomendação de duas horas.
No entanto, no Japão, há uma forte pressão social para seguir as diretrizes oficiais, e os líderes de Toyoake esperam que os moradores reduzam voluntariamente o uso de dispositivos digitais — e optem por dormir mais e passar mais tempo com os familiares.
Alguns moradores não gostaram da lei, alegando que o governo está se intrometendo na vida de seus cidadãos. Autoridades municipais receberam centenas de telefonemas e mensagens com críticas, e uma petição pedindo a revogação da lei circula pelas redes sociais.
"Não me importo nem um pouco em enfrentar críticas. Só quero que as famílias tenham mais tempo para se comunicar e que mais pessoas durmam mais", afirmou o prefeito, que tem dois filhos, de 7 e 10 anos de idade.
