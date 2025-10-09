“Cheguei a usar morfina”: Carlinhos de Jesus relata dores intensas e tratamento contra doença autoimune

Publicada em 09/10/2025 às 14h16
O coreógrafo e jurado do programa “Dança dos Famosos”, da TV Globo, Carlinhos de Jesus, revelou nesta quinta-feira (9) que precisou utilizar morfina para aliviar as dores provocadas por bursite trocantérica bilateral e tendinite nos glúteos. Segundo ele, o tratamento fisioterápico tem sido essencial para a melhora do quadro.
“Antes, as dores eram tão intensas que foi necessário fazer o uso de morfina. Hoje me sinto bem melhor, graças aos profissionais que me acompanham”, escreveu o artista nas redes sociais, agradecendo ao terapeuta que o acompanha nas sessões.
Em vídeo publicado no Instagram, Carlinhos contou que atualmente não sente mais dores e destacou a importância da fisioterapia. “Tenho que fazer essas sessões porque eu sinto alívio. Eu não sinto mais dor hoje”, afirmou.
Há três semanas, o coreógrafo explicou que a limitação de mobilidade não se deve apenas à bursite, mas também a uma doença autoimune diagnosticada em 2022, chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica. A condição causa fraqueza e perda de movimento na perna direita.
“É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha. Já estou fazendo tratamento com fisioterapia, hidroterapia, acupuntura, remédios e muita paciência. Em breve estarei fora da cadeira de rodas, com certeza”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!