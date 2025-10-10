Centro de Medicina Tropical de Rondônia recebe reforma histórica e amplia atendimento à população

Publicada em 10/10/2025 às 09h06
O Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), que está na etapa final da maior reforma de sua história. Com um investimento de R$ 15.689.945,60 o governo de Rondônia possibilitou a construção de novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), do prédio administrativo, da Central de Material Esterelizado (CME), além do abrigo de resíduos, almoxarifado e da Central de Utilidades equipada com gerador, subestação de energia e central de gases medicinais, garantindo maior autonomia operacional.
O objetivo da obra é ampliar o atendimento a pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas e tropicais em todas as regiões do estado, além de melhorar as condições de trabalho dos servidores. Já foram concluídos os prédios da administração, do abrigo de resíduos e do almoxarifado. As estruturas da CME e da UTI estão na fase de aquisição de equipamentos pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a reforma do Cemetron representa um avanço no fortalecimento da saúde pública no estado. “O Cemetron agora passa a oferecer uma estrutura moderna, segura e humanizada. Garantindo mais conforto, eficiência e qualidade no atendimento à população”, pontuou.
A servidora Francisca Ferreira, que atua no hospital há mais de 20 anos, ressaltou as transformações que presenciou. “Quando cheguei aqui, tudo era bem diferente. O acesso era difícil, as salas pequenas e desconfortáveis. Uma reforma como essa nunca havia sido feita. Dá gosto ver o hospital melhorando, com mais condições para atender bem as pessoas e oferecer conforto a pacientes e servidores”, afirmou.
Segundo a diretora geral do Cemetron, Evelyn Pinheiro, a nova estrutura representa um avanço na capacidade de atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas, “Os espaços estão ainda mais adequados às normas, os fluxos assistenciais estão sendo melhor organizados e infraestrutura moderna para oferecer um cuidado mais seguro, humanizado e eficiente, tanto para os pacientes quanto para os profissionais.” destacou.
O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, destacou as melhorias conquistadas. “Quem conheceu o Cemetron de antigamente se surpreenderá com a transformação. Estamos preparando a instituição para entregar à população o quanto antes”, afirmou.
DOENÇAS TRATADAS NA UNIDADE
Tuberculose
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
Blastomicoses
Leishmaniose
Malária
Leptospirose
Acidente com animais peçonhentos
Dengue
Covid-19
SERVIÇOS REALIZADOS NO CEMETRON
Consulta ambulatorial
Consulta de emergência
Internação
Apoio a diagnóstico
Dispensação de medicamentos
Comentários
Seja o primeiro a comentar!