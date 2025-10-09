Cauã Reymond se despede de “Vale Tudo” e agradece: “Um desafio que me encheu de orgulho”

Publicada em 09/10/2025 às 10h37
Após semanas marcadas por polêmicas nos bastidores, o ator Cauã Reymond publicou nesta quarta-feira (8) uma mensagem de despedida da novela Vale Tudo, que se aproxima de seus capítulos finais. Em um post nas redes sociais, o artista compartilhou fotos e vídeos com colegas de elenco — entre eles, Bella Campos, com quem teria tido desentendimentos durante as gravações.
“A missão ainda não foi totalmente cumprida. Falta entregar pra vocês a reta final desse novelão. Vale Tudo foi um desafio que me encheu de orgulho e felicidade. O resultado tá nas casas, na rua, na boca do povo”, escreveu Cauã na legenda.
O ator também agradeceu à equipe e ao público pela repercussão da trama. “Finalizei dia desses minhas gravações com uma sensação muito boa. Ainda vou falar mais sobre esse trabalho, mas já começo hoje com um muito obrigado a todas e todos”, completou.
A novela, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, está na reta final e deve encerrar sua exibição nas próximas semanas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!