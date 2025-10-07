NOVELAS

Cauã Reymond e Taís Araújo faltam à festa de “Vale Tudo” no Copacabana Palace; ator revela febre alta

Ausência de Cauã Reymond e Taís Araújo na festa de “Vale Tudo” no Copacabana Palace repercute nas redes; ator revelou febre de 39,2 °C e gripe forte