Cauã Reymond e Taís Araújo faltam à festa de “Vale Tudo” no Copacabana Palace; ator revela febre alta

A ausência de Cauã Reymond e Taís Araújo chamou atenção durante a festa que reuniu o elenco da novela Vale Tudo no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite de domingo (06/10). O evento celebrou a exibição do aguardado capítulo em que a vilã Odete Roitman (interpretada por Débora Bloch) é assassinada — um dos momentos mais marcantes da trama.
Cauã, que vive o modelo César, explicou nas redes sociais o motivo de não comparecer: publicou uma imagem de um termômetro marcando 39,2 °C e escreveu: “A gripe me pegou. Febre alta.”
Já Taís Araújo, protagonista da produção no papel de Raquel, também ficou de fora da celebração, mas deixou uma mensagem carinhosa no perfil de Débora Bloch: “Queria ter estado com vocês. Já estou com saudades.”
O evento contou com a presença de nomes como Malu Galli, Humberto Carrão, Guilherme Magon, Lucas Leto, Ricardo Teodoro, Edvana Carvalho, Carolina Dieckmann, Alexandre Nero, Paolla Oliveira, Renato Góes, Karine Teles e Leandro Lima, além da autora Manuela Dias.
Realizada no mesmo hotel que serviu de cenário para a morte da icônica vilã, a festa reforçou o clima nostálgico e de celebração do sucesso do remake.
Vale lembrar que, no início das gravações, portais de entretenimento chegaram a noticiar supostos desentendimentos entre Cauã Reymond e Bela Campos, colega de elenco, rumores que nunca foram confirmados pelas partes envolvidas.
