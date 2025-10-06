Capacitação exclusiva prepara empreendedores para fornecer produtos e serviços à Administração Pública

Publicada em 06/10/2025 às 09h11
A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com o SEBRAE, a Associação Comercial de Guajará-Mirim (ACISGM) , promoverá no dia 6 de outubro, às 18h, uma capacitação voltada para micro e pequenos empresários, incluindo microempreendedores individuais. O evento acontecerá no Auditório da Associação Comercial de Guajará-Mirim, localizado na Av. Dr. Mendonça Lima, 311 – Centro.
O objetivo da capacitação é fortalecer a participação dos empreendedores locais nos processos de compras públicas, oferecendo informações sobre o fornecimento de produtos e serviços para a Administração Pública.
Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdos como apresentação do Plano de Compras, processos e prazos internos, setor financeiro, prazos de pagamento e a importância das compras públicas locais.
As inscrições podem ser realizadas na Sala do Empreendedor – localizado no prédio da SEMTAS, garantindo a oportunidade de aprender estratégias importantes para ampliar a atuação de seus negócios no mercado público.
Essa iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim em apoiar o desenvolvimento econômico local, incentivando o crescimento dos empreendimentos e promovendo a integração entre setor público e privado.
