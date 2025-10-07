Campus Guajará-Mirim forma novos profissionais técnicos em Análises Clínicas

Publicada em 07/10/2025 às 14h57
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, viveu um dia de comemorações na quarta-feira, 1/10. A instituição celebrou um marco em sua expansão estrutural inicialmente com a inauguração de um novo bloco, o lançamento da obra de um refeitório e a entrega do projeto de uma quadra poliesportiva. À noite, a emoção tomou conta do auditório com a conclusão de curso de novos Técnicos em Análises Clínicas. A formação de capital humano pela instituição reforça o compromisso do campus com o desenvolvimento regional.
A Certificação do Curso Técnico em Análises Clínicas Subsequente ao Ensino Médio ocorreu no mesmo auditório recém-inaugurado. A solenidade reuniu familiares, amigos e servidores. A oradora da turma, Dinaldete Marcelino Mercado, proferiu um discurso marcante, que mesclou humor e gratidão. Ela relembrou os desafios da jornada de dois anos, desde as “batalhas pelo controle do ar-condicionado” até as complexas aulas práticas. “Entramos com o sonho de ser analista clínico, mas saímos com uma missão: ser a ponte entre a saúde e a ciência”, declarou. Dinaldete também agradeceu emocionada aos professores, citando nominalmente aqueles que marcaram a trajetória da turma, e aos familiares, pelo apoio incondicional.
A cerimônia, presidida pelo Reitor Moisés José Rosa Souza e pela Diretora-Geral Elaine Carvalho, seguiu com o juramento conduzido pela formanda Letícia Mercado Souza e a entrega dos certificados, um a um, consolidando o fim de um ciclo e o início de uma nova carreira para os profissionais. O paraninfo da turma, Professor Alcides Procópio Justiniano dos Santos Junior, e as demais autoridades parabenizaram os novos técnicos, desejando sucesso na vida profissional e ressaltando a qualidade da formação oferecida pelo IFRO.
Conforme a Direção do campus, o dia 01 de outubro ficará marcado na história do Campus Guajará-Mirim como uma data que simboliza o crescimento da estrutura física e, principalmente, a realização do seu objetivo maior: formar cidadãos e profissionais qualificados para a sociedade.
Inauguração
A tarde foi de Inauguração do Bloco Administrativo e assinatura da OS do Refeitório. Cerimônia que consolidou investimentos de mais de R$ 17 milhões na infraestrutura do campus. O evento principal foi a inauguração do Bloco Administrativo e Pedagógico, uma obra de R$ 9,9 milhões com 2.380 m² distribuídos em 24 salas, departamentos estratégicos e um moderno auditório para 189 pessoas.
A cerimônia, conduzida pela mestre de cerimônias Roziane Jordão, contou com a presença de autoridades como o Reitor do IFRO, Moisés José Rosa Souza, o Pró-Reitor de Administração, Elisandro de Moura Martins, a Diretora-Geral do campus, Elaine Oliveira Costa de Carvalho, a Deputada Estadual Taíssa Sousa e o Prefeito Fábio Garcia de Oliveira.
Durante o evento, foi assinada a ordem de serviço para a construção do refeitório do campus, um investimento de R$ 1,88 milhão que utilizará um sistema construtivo modular e tem previsão de entrega para junho de 2026. Além disso, foi realizada a entrega simbólica do projeto da futura quadra poliesportiva, orçada em R$ 5,87 milhões, que promete ser um centro de integração e promoção da saúde para alunos e a comunidade.
As autoridades presentes, em seus discursos, ressaltaram a importância dos investimentos para a qualidade do ensino e para a consolidação do IFRO como um polo de desenvolvimento em Guajará-Mirim. O Reitor Moisés Rosa destacou o esforço conjunto entre a gestão, servidores e a bancada parlamentar para a concretização dos projetos.
