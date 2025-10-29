Campus Colorado realiza ações para estudantes e servidoras na Campanha Outubro Rosa

Publicada em 29/10/2025 às 16h32
Foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, uma séria de atividades em alusão a Campanha Outubro Rosa 2025. Ao longo do mês houve ações educativas, preventivas e de valorização da saúde da mulher, além de apresentações especiais para toda a comunidade acadêmica durante o Momento Cívico realizado em 20 de outubro.
A Campanha Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero, que mobiliza instituições e comunidades em todo o mundo. Mais do que uma ação voltada à saúde, o Outubro Rosa representa um chamado à informação, ao cuidado e à solidariedade.
Segundo os organizadores em Colorado, no contexto educacional, a campanha ganha um papel ainda mais relevante, como parte da formação integral das pessoas. Em instituições de educação como o IFRO busca-se por meio desta campanha promover o diálogo e estimular a reflexão sobre a saúde feminina, incentivando práticas de autocuidado, empatia e responsabilidade social entre estudantes, servidoras e a comunidade.
Explosão Rosa
Pensando no contexto da campanha Outubro Rosa, foi desenvolvido no IFRO Colorado do Oeste o Projeto Explosão Rosa, idealizado pela Enfermeira do campus, Naiza Nunes Violato Couto. O projeto é uma construção coletiva, envolvendo os profissionais de saúde, servidores e Grêmio Estudantil do campus. O objetivo foi promover a conscientização e educação em saúde, com o cuidado integral da mulher em todas as fases da vida.
“Essa proposta foi elaborada juntando as experiências de anos anteriores da Campanha com demandas da comunidade acadêmica. Assim, foi pensada em uma ação mais abrangente, capaz de contemplar a saúde da mulher em sua totalidade. Com isso, buscamos fortalecer a integração entre educação e saúde, ampliando o alcance e efetividade na conscientização. Esperamos com isso construir um movimento coletivo e consolidar uma cultura de cuidado, respeito e valorização da mulher”, explicou a Enfermeira Naiza.
Ao longo do mês foram distribuídos e compartilhados materiais educativos sobre prevenção, autocuidado e hábitos saudáveis para garantir a saúde integral da mulher. E em 20 de outubro foi realizado o “Explosão Rosa – Dia D!”. Na parte da manhã, durante o Momento Cívico, o Técnico em Enfermagem Joacir Lourenzoni apresentou o projeto, destacando a valorização das mulheres e a importância do autocuidado. Também houve apresentação musical em homenagem às mulheres.
Foi exibido um vídeo especial com uma série de mensagens que servidores e estudantes da instituição gravaram para as mulheres. As mensagens são de apoio e incentivo às mulheres, destacando a importância de que alunas e servidoras cuidem de si mesmas, busquem prevenção e não deixem de valorizar a própria saúde. O vídeo está disponível nos canais do Campus Colorado no YouTube, Instagram, e Facebook.
Ao longo do dia, estudantes que fazem parte do projeto passaram por vários setores do campus, entregando materiais informativos e lembranças simbólicas para as mulheres.
Importância da prevenção
Durante o Momento Cívico especial de 20 de outubro, a comunidade escolar prestigiou a palestra “O toque é amor: a mamografia e prevenção juntas salvam vidas!”. A apresentação foi realizada por Silvia Cristina, Deputada Estadual, que enfrentou o câncer de mama e relatou sua experiência de vida, além de expor dados e orientações sobre o tema.
Em sua palestra, alertou sobre a importância do autocuidado e exames preventivos, como a mamografia, pois no Brasil muitos casos somente são diagnosticados em estágio avançado. Ela também contextualizou sobre a incidência de câncer de mama em Rondônia, além das ações e locais que atuam na prevenção, diagnóstico e tratamento desta doença dentro do estado.
Silvia Cristina destacou que além da campanha nacional deste mês, ações educativas continuadas podem ajudar muitas pessoas. “O Outubro Rosa é todos os dias. Faça a mamografia e estimule quem você ama a fazer também. Às vezes, uma simples conversa pode salvar uma vida. Quando vocês falarem sobre prevenção em casa, estarão lutando ao lado de milhares de mulheres. Porque a coragem também se ensina. E a prevenção começa com uma conversa. Vamos juntas nesta luta!”, finalizou a palestrante.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!