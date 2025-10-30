Cafeicultora do município de Rolim de Moura produz o melhor café de Rondônia

Publicada em 30/10/2025 às 14h58
30 de outubro de 2025 | Governo do Estado de RondôniaA cafeicultura rondoniense celebrou um marco histórico no dia 24 de outubro, com a cerimônia de premiação do 10º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé 2025), realizada no encerramento da 2ª Feira Tecnológica Robustas Amazônicos, em Cacoal. A premiação entra para a história como a maior já entregue, totalizando o valor de mais de R$ 400 mil.
Com mais de 250 inscritos, o evento consagrou a produtora Débora Cristina Buziquia Fuzinato, do município de Rolim de Moura, como a campeã absoluta.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “a edição da 2ª Feira Robustas Amazônicos e o 10º Concafé foram muito mais do que um evento, foram a celebração da identidade e da prosperidade que a cafeicultura traz para Rondônia. O registro de público recorde e a maior premiação da história, totalizando mais de R$ 400 mil, demonstram o respeito e a valorização que temos com o nosso cafeicultor”, enfatizou.
PREMIAÇÃO
A produtora campeã do Concafé 2025, alcançou a impressionante nota de 90,38 pontos, garantindo a ela o primeiro lugar e um dos maiores prêmios já concedidos na história do concurso, um Trator Cabinado, avaliado em R$ 220 mil. Além da premiação, a produtora foi contemplada com R$ 5 mil em dinheiro, por meio da aquisição de uma saca de seu café.
O apoio técnico, essencial para a qualidade do café vencedor, também foi reconhecido. Marcelo Santos Lopes, técnico que prestou suporte a cafeicultura, recebeu um prêmio de R$ 7.500 destinado à participação na prestigiada Semana Internacional do Café 2025.
Na competição, foi evidenciado alto nível pela pequena diferença entre o primeiro e o segundo colocados. O produtor Nilton Marques de Lima, de Alto Alegre dos Parecis, conquistou o 2º lugar, com a nota de 90,19 pontos. Ele foi premiado com um Trator 26CV, no valor de R$ 130 mil e mais R$ 3.500 em dinheiro pela aquisição de uma saca de café. A técnica, Cristina Lucimara Rosa, que prestou suporte ao cafeicultor, recebeu um prêmio de R$ 2 mil.
Cafeicultores e técnicos foram premiados
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, o alto nível de qualidade técnica alcançado nesta edição do Concafé é a prova da eficácia das políticas públicas e do trabalho de extensão rural em Rondônia. “A diferença mínima de apenas 0,19 ponto entre o primeiro e o segundo colocados, ambos ultrapassando a marca dos 90 pontos, atesta o padrão de excelência que estamos estabelecendo para o nosso café Robusta”, destacou.
“Este resultado é fruto de um ecossistema fortalecido pela parceria entre a Seagri, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), a Agência de Defesa Agrosilvopastoril (Idaron) e o setor privado, que investe em pesquisa, assistência técnica especializada, como o reconhecimento aos técnicos e em práticas sustentáveis que garantem não apenas um prêmio, mas a valorização duradoura do produto no mercado”, complementou o secretário da Seagri.
CAFEICULTURA RONDONIENSE
O 10º Concafé, realizado pela Seagri, em parceria com a Emater-RO e Idaron e diversas instituições parceiras, reforça a crescente força da cafeicultura de Rondônia e consolida o café Robusta Amazônico no cenário nacional e internacional. As autoridades como secretários e parlamentares celebraram o recorde de público da Feira Robustas Amazônicos e o reconhecimento da qualidade do café produzido no estado, destacando o evento como um símbolo de identidade e prosperidade para Rondônia.
VEJA A LISTA DOS VENCEDORES:
Categoria Geral
1º Lugar – Débora Cristina Buziquia Fuzinato
Nota: 90,38
Município: Rolim de Moura
2º Lugar – Nilton Marques de Lima
Nota: 90,19
Município: Alto Alegre dos Parecis
3º Lugar – Luan Mopib Gorten Suruí
Nota: 89,19
Município: Cacoal
Categoria Regional
Regional: Zona da Mata
1º Lugar: Débora Cristina Buziquia Fuzinato — Nota 90,38 — Rolim de Moura
Técnico: Marcelo Santos Lopes
2º Lugar: Nilton Marques de Lima — Nota 90,19 — Alto Alegre dos Parecis
Técnico: Cristina Lucimara Rosa
3º Lugar: Ivonete Terezinha Nedel — Nota 86,75 — Nova Brasilândia d’Oeste
Técnico: Poliana Perrut
Regional: Rio Machado
1º Lugar: Luan Mopib Gorten Suruí — Nota 89,19 — Cacoal
Técnico: Wesley Gama
2º Lugar: Fabiana Souza Leal Sanabria — Nota 89,13 — Espigão d’Oeste
Técnico: Cristiane A. M. Almeida
3º Lugar: Alecimar Pezzin — Nota 88,31 — Cacoal
Técnico: Wesley Gama
Regional: Vale do Guaporé
1º Lugar: Ângela Maria Coutinho Pessoa — Nota 88,50 — Seringueiras
Técnico: Josenilton Espíndola de Almeida
2º Lugar: Edimar Pagung Ninke — Nota 86,00 — São Francisco do Guaporé
Técnico: Vanessa Freisleben
3º Lugar: Jaques Silva Barbosa — Nota 85,75 — São Miguel do Guaporé
Técnico: José Avelar de Carvalho
Regional: Central
1º Lugar: Vanessa Rosa da Silva — Nota 86,00 — Ouro Preto do Oeste
Técnico: Deiviny Nelson Orlandini Fernandes
2º Lugar: Arlete Rosa da Silva Benito — Nota 84,75 — Ouro Preto do Oeste
Técnico: Deiviny Nelson Orlandini Fernandes
3º Lugar: Aurelio da Luz Lopes — Nota 84,67 — Vale do Anarí
Técnico: Jeferson Afonso da Silva
Regional: Madeira Mamoré
1º Lugar: Maria Santana de Oliveira Costa — Nota 86,13 — Itapuã do Oeste
Técnicos: Fernanda Atalane e Diomazino Souza Lima
2º Lugar: Carlos Alves Teixeira — Nota 83,38 — Nova Mamoré
Técnico: Gabriel Felipe Pereira Magalhães
3º Lugar: Valdir Vieira — Nota 82,38 — Nova Mamoré
Técnicos: Gabriel Felipe Pereira Magalhães
Regional: Vale do Jamari
1º Lugar: Maria Aparecida Barboza da Silva — Nota 86,00 — Monte Negro
Técnico: Evaristo de Souza Gonçalves
2º Lugar: Edvaldo Sigoli — Nota 82,50 — Cujubim
Técnico: Jairo Rafael Machado
3º Lugar: Evaldo Simões de Oliveira — Nota 80,67 — Machadinho d’Oeste
Técnico: Alessandro Pedralli da Silva
Categoria Sustentabilidade
1º Lugar: Edvaldo Sigoli — Nota Sustentabilidade 30,0 — Nota Sensorial 82,5 – Cujubim
Técnico: Jairo Rafael Machado
2º Lugar: Mateus Marques Elias — Nota Sustentabilidade 29,0 — Nota Sensorial 84,0 – Alvorada do Oeste
Técnico: Antônio de Assis Soares Furtado
3º Lugar: Ângela Maria Coutinho Pessoa — Nota Sustentabilidade 28,5 —Nota Sensorial 88,5 — Seringueiras
Técnico: Josenilton Espíndola de Almeida
Comentários
Seja o primeiro a comentar!