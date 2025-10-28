Café produzido em Espigão do Oeste se classifica entre os cinco melhores do Brasil

Publicada em 28/10/2025 às 14h36
Na manhã desta terça-feira, a Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, esteve junto ao secretário Agostinho Atos, ao técnico Telmo, à secretária Delzira, ao Senar e à Emater visitando os produtores que irão representar o município na Semana Internacional do Café (SIC), o maior concurso de café do país, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os produtores Denilson Kiepert, Gabriel F. Betssel e Ricardo Germano são os responsáveis por levar o nome de Espigão D’Oeste para essa grande vitrine nacional. Já classificados entre os cinco melhores cafés do Brasil, eles mostram que o trabalho, a dedicação e a qualidade do café espigonense estão entre as melhores do país.
A conquista é motivo de grande orgulho para todo o município, que reconhece o valor e o empenho dos produtores rurais na construção de uma agricultura forte e sustentável.
Espigão D’Oeste: o sabor do nosso café conquista o Brasil!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!