BPTAR fecha boca de fumo e prende cinco com drogas na zona Leste

Publicada em 01/10/2025 às 09h00
Uma operação do Batalhão de Polícia Tático de Ações e Reações (BPTAR) resultou na apreensão de drogas e na detenção de cinco pessoas na noite desta terça-feira (30).
O flagrante aconteceu em uma boca de fumo localizada na Rua Barão dos Solimões, bairro São Francisco, zona Leste da capital.
De acordo com a ocorrência, com os suspeitos foram apreendidas várias porções de maconha, máquinas de cartão, materiais utilizados para embalar entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico.
O grupo foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes (Deflag), onde ficou à disposição da Justiça.
