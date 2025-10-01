BPTAR fecha boca de fumo e prende cinco com drogas na zona Leste
Por Newsrondonia
Publicada em 01/10/2025 às 09h00
 Uma operação do Batalhão de Polícia Tático de Ações e Reações (BPTAR) resultou na apreensão de drogas e na detenção de cinco pessoas na noite desta terça-feira (30).

O flagrante aconteceu em uma boca de fumo localizada na Rua Barão dos Solimões, bairro São Francisco, zona Leste da capital.

De acordo com a ocorrência, com os suspeitos foram apreendidas várias porções de maconha, máquinas de cartão, materiais utilizados para embalar entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico.

O grupo foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes (Deflag), onde ficou à disposição da Justiça. 

