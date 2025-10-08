Bombeiros soltam animais silvestres no Parque Natural de Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 11h37
Na terça-feira (7), o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia devolveu à natureza uma preguiça-de-dois-dedos (Choloepus didactylus) e uma jiboia (Boa constrictor). Os animais, que haviam sido resgatados no perímetro urbano de Porto Velho, foram libertados em seu habitat, no Parque Natural Municipal Raimundo Paraguassu de Oliveira.
A chegada dos animais à unidade de conservação foi acompanhada por cerca de 40 alunos da Escola Municipal Bom Princípio, que visitavam o parque. As crianças ficaram encantadas ao observar os animais de perto e aprender sobre a importância do trabalho de resgate e soltura realizado pelos bombeiros.
Todo o processo foi supervisionado pelos servidores da unidade de conservação, garantindo que os animais fossem reintroduzidos em segurança ao meio ambiente.
Sema reforça que, ao avistar um animal silvestre em área urbana, a população não deve tentar capturá-lo ou manuseá-lo
ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) reforça que, ao avistar um animal silvestre em área urbana, a população não deve tentar capturá-lo ou manuseá-lo, pois isso pode representar risco tanto para as pessoas quanto para o animal, podendo causar acidentes.
A orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193, ou o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) pelos telefones (69) 3230-1777 ou (69) 3230-1274. As equipes especializadas farão o resgate seguro e a soltura no local adequado.
Texto: Sema
Comentários
Seja o primeiro a comentar!