Béra Hackathon vai reunir mentes criativas e trazer soluções inovadoras ao município de Porto Velho

Acontece de 17 a 19 de outubro, o Bera Hackathon 2025, evento voltado para a inovação que será realizado pelo Sebrae Rondônia em parceria com a Prefeitura de Porto Velho e o Instituto Federal de Rondônia (Ifro). As inscrições iniciaram em 1º de outubro e seguem até o dia 16.
Com a proposta de reunir professores, estudantes, startups e pesquisadores, entre outros públicos, em um evento colaborativo, também chamado de “maratona de inovação intensiva”, o hackathon acontecerá na Biblioteca do Ifro - Campus Calama, em Porto Velho.
Os participantes, divididos em equipes, buscarão soluções inovadoras para eixos estratégicos do município de Porto Velho, nas áreas de Urbanismo e Mobilidade; Infraestrutura Urbana; Iluminação Pública e Zeladoria; Soluções Fazendárias e Arrecadação; Compras Públicas e Controladoria Interna, além de Saúde e Segurança.
As equipes inscritas devem ter de três a cinco integrantes com idade a partir de 18 anos, sendo que cada uma delas precisa ser composta (no mínimo) por membros que sejam empreendedores, design gráfico e desenvolvedores. Além disso, é necessário que esteja completa todos os dias do evento.
Inspirado na cultura beradeira, a ideia do Sebrae Rondônia é unir identidade local e a tecnologia com o objetivo de gerar impacto real, proporcionar desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida das pessoas.
ENTREGA
Ao final, cada equipe precisa apresentar o protótipo (Demo funcional), realizar uma apresentação de três minutos com tempo de mais cinco minutos para perguntas e ainda disponibilizar resumo de uma página e link para repositório.
A avaliação dos trabalhos apresentados levará em conta os critérios de viabilidade técnica e financeira, grau de inovação, impacto socioeconômico e a apresentação (Pitch e demonstração).
PREMIAÇÃO
A equipe que ficar em 1º lugar ganhará uma viagem para conhecer um ecossistema de inovação nacional, a segunda colocada ganhará Notebooks e a terceira, Tablets para os seus integrantes.
CRONOGRAMA
Dia 17 – Sexta-feira
18h30 às 19h – Credenciamento e boas-vindas
19h às 19h20 – Fala institucional
19h20 às 19h40 – Apresentação do evento
19h40 às 20h – Dinâmica de icebreaker
20h às 21h20 – Início da ideação
21h20 às 22h – Coffee Break e Happy Hour
Dia 18 – Sábado de manhã
8h às 8h15 – Alinhamento do dia
8h15 às 9h30 – Ideação avançada (refinar problema e gerar solução)
9h30 às 10h30 – Validação inicial + pesquisa
10h30 às 10h50 – Coffee Break 2
10h50 às 12h – Mentorias técnicas e negócio (rodízio)
Dia 18 – Sábado à tarde
13h às 14h30 – Mentoria (modelo de negócio)
14h30 às 15h30 – Prototipagem inicial
15h30 às 15h50 – Coffee Break 3
15h50 às 17h30 – Mentorias (tecnologia, impacto)
17h30 às 18h – Momento de descompressão
Dia 18 – Sábado à noite
18h às 19h30 – Mentoria Modelo de Negócio e Tecnologia
19h30 às 20h30 – Apresentação do Pitch
20h às 20h50 – Coffee Break 4
20h50 às 22h – Preparação para o Pitch.
