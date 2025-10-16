FREI CHICO

Base do governo impede convocação de irmão de Lula e evita quebra de sigilos na CPI do INSS

Base do governo na CPI do INSS impede convocação de irmão de Lula e retira da pauta pedidos de quebra de sigilos do ex-ministro Carlos Lupi; STF bloqueia R$ 390 milhões do Sindnapi