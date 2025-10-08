Axl Rose ergue bandeira da Palestina durante show do Guns N’ Roses em Bogotá

Publicada em 08/10/2025 às 16h22
O vocalista Axl Rose manifestou apoio à Palestina durante o show do Guns N’ Roses na última terça-feira (7), em Bogotá, na Colômbia. O gesto aconteceu em meio à atual turnê latino-americana da banda, que passará pelo Brasil entre o fim deste mês e o início de novembro.
Durante a apresentação, Axl fez uma declaração silenciosa: sem dizer uma palavra, estendeu a bandeira da Palestina ao final da música “Civil War”, lançada em 1991 no álbum Use Your Illusion II. O momento foi recebido com aplausos e gritos do público.
A bandeira exibida trazia uma adaptação com um trecho da canção: “I don't need your civil war” (“Eu não preciso de sua guerra civil”). A faixa, uma das mais politizadas da carreira do Guns N’ Roses, aborda temas como o assassinato de John F. Kennedy, a Guerra do Vietnã e a luta por direitos civis nos Estados Unidos.
Composta por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, “Civil War” foi a última gravação a contar com o baterista clássico Steven Adler e apareceu inicialmente na coletânea Nobody’s Child: Romanian Angel Appeal (1990), antes de integrar o disco Use Your Illusion II no ano seguinte.
