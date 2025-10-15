Aumentar a produtividade no canteiro de obras: 5 dicas para sempre entregar dentro do prazo
Por Redação
Publicada em 15/10/2025 às 15h56
Prazos de entrega apertados? Confira 5 formas de aumentar a produtividade no canteiro de obras

Gerenciar um canteiro de obras em cidades densamente construídas ou em empreendimentos de múltiplos pavimentos é um desafio constante.

Prazos apertados, retrabalhos, atrasos no içamento de materiais e a necessidade de segurança máxima tornam cada dia crítico para engenheiros e gestores de obra.

Neste cenário, manter a produtividade depende de utilizar os equipamentos certos. Continue lendo e descubra 5 formas de aproveitar ao máximo essas ferramentas para maximizar o desempenho das equipes.

1. Invista em balancins elétricos seguros e de alto rendimento

A forma como os trabalhadores se deslocam verticalmente influencia diretamente o cronograma e os custos da obra, especialmente nas etapas de revestimento e pintura.

Um exemplo prático está na comparação entre o uso de andaimes fachadeiros e o balancim elétrico em edifícios de múltiplos pavimentos. 

Enquanto os andaimes demandam montagem e desmontagem complexa a cada mudança de nível, o balancim elétrico permite ajustes rápidos, otimizando o tempo de execução.

Além disso, o andaime ocupa todo o perímetro da edificação, o que dificulta a circulação de materiais e aumenta os riscos de acidentes no canteiro. 

Já o Balancim Elétrico oferece maior mobilidade e estabilidade, o que se traduz em acabamento mais uniforme e menos retrabalho.

Os números reforçam essa diferença: com o balancim elétrico, uma equipe pode alcançar produtividade de cerca de 80 m²/dia. Com andaimes, esse índice cai para 30 a 40 m²/dia, o que representa redução de até 60%.

2. Agilize deslocamentos verticais com segurança

Na execução de trabalhos em altura, a segurança não deve ser negligenciada com a justificativa de aumentar a produtividade.

Sem um Andaime Plataforma Elétrico para deslocamento vertical, por exemplo, muitos pontos da fachada tornam-se de difícil acesso. Isso gera lentidão, falta de ergonomia para os trabalhadores e maior probabilidade de erros na instalação.

Enquanto o balancim elétrico ou plataformas elevatórias permitem ajustes rápidos de altura e posição, a alternativa improvisada pode triplicar o tempo gasto no canteiro, além dos riscos de multas, interdições e encargos trabalhistas.

3. Integre equipamentos para operações simultâneas

Não é apenas a escolha de um único equipamento que define a produtividade de uma obra, mas sim a integração de soluções. 

Um exemplo prático está no uso de balancins elétricos para revestimento e pintura de fachadas. Em edifícios de múltiplos pavimentos, esse equipamento garante mobilidade vertical ágil, reduz o tempo de execução e evita o retrabalho.

Quando integrada à Mini Grua 500kg, que otimiza o transporte de materiais em espaços reduzidos, a obra ganha ritmo e previsibilidade.

Nos projetos de retrofit em áreas centrais, a escolha de improvisar com andaimes móveis ou plataformas isoladas pode parecer mais barata, mas gera custos ocultos: mão de obra mais cara, paralisações em dias de vento ou chuva e atrasos que comprometem contratos.

 

4. Reduza retrabalhos e desperdícios

Optar por andaimes fachadeiros em uma obra de médio ou grande porte pode parecer, à primeira vista, uma forma de economizar no aluguel ou na compra de equipamentos de alta performance. 

No entanto, essa escolha rapidamente se transforma em desperdício de tempo, mão de obra e recursos financeiros.

A montagem e desmontagem de andaimes tradicionais exigem repetição: a equipe precisa mudar o nível de trabalho, perdendo horas preciosas. Além disso, cada fase demanda mais trabalhadores para executar a mesma tarefa.

Outro problema crítico está no retrabalho. Pela falta de mobilidade e estabilidade, o andaime fachadeiro não garante a mesma qualidade de acabamento que o balancim elétrico. 

Isso se traduz em revestimentos irregulares, pintura desigual e necessidade de refazer serviços. Os números mostram o impacto: 

  • Atrasos de 15 a 30 dias na entrega;

  • Aumento de até 30% no custo da fachada;

  • Riscos de comprometer financiamento e contratos.

Sua obra não pode correr esses riscos, mostrando que o investimento em equipamentos robustos desde o primeiro dia de obra vale a pena.

5. Mantenha a produção em ritmo constante

Quando não há infraestrutura planejada para o uso de balancins elétricos e elevadores cremalheira, por exemplo, a execução de serviços simples pode se transformar em um problema de grandes proporções.

Um exemplo prático é o de um condomínio de alto padrão que precisa realizar reparos em pastilhas e rejuntes da fachada.

Sem pontos de fixação previstos no projeto original e sem acesso vertical adequado, a solução acaba sendo a instalação de andaimes tubulares. Além de caros e demorados, esses andaimes ocupam áreas estratégicas do edifício e impactam o paisagismo existente.

O resultado é um custo desproporcional: um reparo que poderia ser feito por cerca de R$ 30 mil com um balancim elétrico passa a custar em torno de R$ 100 mil com montagem tradicional.

Isso sem mencionar que a instalação e desmontagem interrompem o ritmo da obra e afetam o cotidiano dos moradores.

Dica extra: construa com fornecedores confiáveis

Em obras complexas, não basta ter uma equipe qualificada e um bom planejamento: a escolha dos fornecedores é determinante para que o cronograma seja cumprido.

Quando os equipamentos chegam fora do prazo, falham no meio da execução ou não contam com suporte adequado, o impacto é direto — prazos estouram, custos sobem e a segurança fica comprometida.

Desse modo, as maiores construtoras do país já compreenderam que qualidade construtiva e cumprimento de prazos passam, inevitavelmente, pela parceria com fornecedores sólidos.

