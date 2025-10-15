Aumentar a produtividade no canteiro de obras: 5 dicas para sempre entregar dentro do prazo

Publicada em 15/10/2025 às 15h56
Prazos de entrega apertados? Confira 5 formas de aumentar a produtividade no canteiro de obras
Gerenciar um canteiro de obras em cidades densamente construídas ou em empreendimentos de múltiplos pavimentos é um desafio constante.
Prazos apertados, retrabalhos, atrasos no içamento de materiais e a necessidade de segurança máxima tornam cada dia crítico para engenheiros e gestores de obra.
Neste cenário, manter a produtividade depende de utilizar os equipamentos certos. Continue lendo e descubra 5 formas de aproveitar ao máximo essas ferramentas para maximizar o desempenho das equipes.
1. Invista em balancins elétricos seguros e de alto rendimento
A forma como os trabalhadores se deslocam verticalmente influencia diretamente o cronograma e os custos da obra, especialmente nas etapas de revestimento e pintura.
Um exemplo prático está na comparação entre o uso de andaimes fachadeiros e o balancim elétrico em edifícios de múltiplos pavimentos.
Enquanto os andaimes demandam montagem e desmontagem complexa a cada mudança de nível, o balancim elétrico permite ajustes rápidos, otimizando o tempo de execução.
Além disso, o andaime ocupa todo o perímetro da edificação, o que dificulta a circulação de materiais e aumenta os riscos de acidentes no canteiro.
Já o Balancim Elétrico oferece maior mobilidade e estabilidade, o que se traduz em acabamento mais uniforme e menos retrabalho.
Os números reforçam essa diferença: com o balancim elétrico, uma equipe pode alcançar produtividade de cerca de 80 m²/dia. Com andaimes, esse índice cai para 30 a 40 m²/dia, o que representa redução de até 60%.
2. Agilize deslocamentos verticais com segurança
Na execução de trabalhos em altura, a segurança não deve ser negligenciada com a justificativa de aumentar a produtividade.
Sem um Andaime Plataforma Elétrico para deslocamento vertical, por exemplo, muitos pontos da fachada tornam-se de difícil acesso. Isso gera lentidão, falta de ergonomia para os trabalhadores e maior probabilidade de erros na instalação.
Enquanto o balancim elétrico ou plataformas elevatórias permitem ajustes rápidos de altura e posição, a alternativa improvisada pode triplicar o tempo gasto no canteiro, além dos riscos de multas, interdições e encargos trabalhistas.
3. Integre equipamentos para operações simultâneas
Não é apenas a escolha de um único equipamento que define a produtividade de uma obra, mas sim a integração de soluções.
Um exemplo prático está no uso de balancins elétricos para revestimento e pintura de fachadas. Em edifícios de múltiplos pavimentos, esse equipamento garante mobilidade vertical ágil, reduz o tempo de execução e evita o retrabalho.
Quando integrada à Mini Grua 500kg, que otimiza o transporte de materiais em espaços reduzidos, a obra ganha ritmo e previsibilidade.
Nos projetos de retrofit em áreas centrais, a escolha de improvisar com andaimes móveis ou plataformas isoladas pode parecer mais barata, mas gera custos ocultos: mão de obra mais cara, paralisações em dias de vento ou chuva e atrasos que comprometem contratos.
4. Reduza retrabalhos e desperdícios
Optar por andaimes fachadeiros em uma obra de médio ou grande porte pode parecer, à primeira vista, uma forma de economizar no aluguel ou na compra de equipamentos de alta performance.
No entanto, essa escolha rapidamente se transforma em desperdício de tempo, mão de obra e recursos financeiros.
A montagem e desmontagem de andaimes tradicionais exigem repetição: a equipe precisa mudar o nível de trabalho, perdendo horas preciosas. Além disso, cada fase demanda mais trabalhadores para executar a mesma tarefa.
Outro problema crítico está no retrabalho. Pela falta de mobilidade e estabilidade, o andaime fachadeiro não garante a mesma qualidade de acabamento que o balancim elétrico.
Isso se traduz em revestimentos irregulares, pintura desigual e necessidade de refazer serviços. Os números mostram o impacto:
-
Atrasos de 15 a 30 dias na entrega;
-
Aumento de até 30% no custo da fachada;
-
Riscos de comprometer financiamento e contratos.
Sua obra não pode correr esses riscos, mostrando que o investimento em equipamentos robustos desde o primeiro dia de obra vale a pena.
5. Mantenha a produção em ritmo constante
Quando não há infraestrutura planejada para o uso de balancins elétricos e elevadores cremalheira, por exemplo, a execução de serviços simples pode se transformar em um problema de grandes proporções.
Um exemplo prático é o de um condomínio de alto padrão que precisa realizar reparos em pastilhas e rejuntes da fachada.
Sem pontos de fixação previstos no projeto original e sem acesso vertical adequado, a solução acaba sendo a instalação de andaimes tubulares. Além de caros e demorados, esses andaimes ocupam áreas estratégicas do edifício e impactam o paisagismo existente.
O resultado é um custo desproporcional: um reparo que poderia ser feito por cerca de R$ 30 mil com um balancim elétrico passa a custar em torno de R$ 100 mil com montagem tradicional.
Isso sem mencionar que a instalação e desmontagem interrompem o ritmo da obra e afetam o cotidiano dos moradores.
Dica extra: construa com fornecedores confiáveis
Em obras complexas, não basta ter uma equipe qualificada e um bom planejamento: a escolha dos fornecedores é determinante para que o cronograma seja cumprido.
Quando os equipamentos chegam fora do prazo, falham no meio da execução ou não contam com suporte adequado, o impacto é direto — prazos estouram, custos sobem e a segurança fica comprometida.
Desse modo, as maiores construtoras do país já compreenderam que qualidade construtiva e cumprimento de prazos passam, inevitavelmente, pela parceria com fornecedores sólidos.
Potencialize a produtividade da sua obra com a C3 Equipamentos.
