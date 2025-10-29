Ataques de Israel matam mais de 100 pessoas em Gaza, diz Hamas

Publicada em 29/10/2025 às 10h18
Ataques de Israel na Faixa de Gaza mataram mais de 100 pessoas, incluindo mulheres e crianças, afirmou nesta quarta-feira (29) o Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas.
Os ataques israelenses atingiram todas as regiões de Gaza entre terça e quarta e ocorreram após o governo de israelense ordenar que suas tropas voltassem a bombardear de forma "poderosa" e imediata o território palestino como retaliação ao que chamou de violações do Hamas ao acordo de cessar-fogo na guerra.
Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o Hospital Al-Aqsa, em Deir al-Balah, informou que ao menos 10 corpos — entre eles três mulheres e seis crianças — chegaram ao hospital durante a noite. Já o Hospital Nasser, em Khan Younis, disse ter recebido 20 corpos após cinco ataques israelenses na área, dos quais 13 eram crianças e duas mulheres.
Em outra parte do centro de Gaza, o Hospital Al-Awda informou ter recebido 30 corpos, sendo 14 deles de crianças.
Também nesta quarta-feira, o Exército israelense anunciou a retomada do cessar-fogo em Gaza. Mais cedo, a pasta havia informado que um de seus soldados, Yona Efraim Feldbaum, de 37 anos, foi morto na terça no território palestino.
Palestinos recuperam corpo sob os escombros de uma casa atingida em um ataque israelense durante a noite, na Cidade de Gaza, em 29 de outubro de 2025. — Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters
Um comandante das Forças Armadas israelenses afirmou à agência de notícias Reuters que a ação é uma retaliação a uma violação prévia do acordo por parte do grupo terrorista. Segundo ele, membros do Hamas atacaram tropas israelenses que estão no território palestino.
Na segunda-feira, o grupo militante palestino entregou partes de corpos que Israel identificou como os restos mortais de um refém recuperado anteriormente na guerra, o que Netanyahu classificou como uma violação do cessar-fogo.
O grupo terrorista negou e acusou Israel de violação da trégua, em vigor em Gaza há duas semanas. E anunciou que, em retaliação, suspenderá a entregas do corpo de um refém morto em cativeiro, um dos pontos previstos no acordo. A devolução do corpo estava prevista para ocorrer nesta terça.
