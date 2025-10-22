Ariquemes promove ação de curricularização da extensão com foco em sustentabilidade e educação socioambiental

Publicada em 22/10/2025 às 09h12
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, realizou, no dia 18 de outubro, uma ação de curricularização da extensão envolvendo os cursos de Agronomia e Ciências Biológicas. O evento ocorreu no Jardim Botânico de Ariquemes e reuniu mais de 150 participantes, entre moradores urbanos e rurais, estudantes e parceiros institucionais.
A atividade integrou as disciplinas de Agroecologia, Produção e Tecnologia de Sementes, Ética e Cidadania, Educação Socioambiental e Filosofia da Educação e Ética Profissional, com o objetivo de incentivar práticas mais sustentáveis de produção rural e promover o diálogo sobre preservação ambiental, coleta seletiva e valorização das sementes amazônicas.
Participaram da ação os acadêmicos dos cursos de Agronomia e Biologia, orientados pelos Professores Daianna Pereira Costa, Ludmila Freitas e Pedro Fior. A iniciativa contou com o apoio da Coocamarji (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ariquemes), da RioTerra – Centro de Inovação da Amazônia e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).
Durante a atividade, foram distribuídas mudas de espécies nativas e realizadas conversas sobre reflorestamento, produção sustentável e responsabilidade socioambiental. O envolvimento entre comunidade, corpo docente e discente do IFRO fortaleceu a troca de saberes e aproximou a instituição da realidade local. A população participante agradeceu pela iniciativa, e a Coocamarji manifestou interesse em estabelecer parceria com o IFRO para fortalecer a coleta seletiva no Campus Ariquemes.
As Professoras Daianna Pereira Costa e Ludmila Freitas destacaram a importância de unir ensino e extensão para gerar impacto positivo na sociedade. “Ações que contribuam com a população para a construção de um ambiente mais sustentável são primordiais para os avanços em uma produção agropecuária equilibrada, para a conscientização ambiental e para relações sociais mais justas e economicamente mais rentáveis”. Elas ainda observam que a curricularização da extensão em articular ensino, pesquisa e transformação social contribui na formação acadêmica conectada aos desafios e potencialidades da região.
