Aniversário de Porto Velho reúne milhares de pessoas em noite inesquecível com show de Joelma

Publicada em 03/10/2025 às 09h30
Um mar de gente tomou conta do aniversário de comemoração dos 111 anos de Porto Velho na noite desta quinta-feira (2), quando milhares de pessoas se reuniram na avenida Farquar para prestigiar a segunda noite especial da programação. A prefeitura da capital preparou a maior festa de aniversário já realizada em Porto Velho.
A cantora Joelma, que foi anunciada pelo prefeito Léo Moraes, foi responsável por animar e emocionar o público com os maiores sucessos dos 30 anos de carreira. O público foi ao delírio quando Joelma cantou um de seus maiores sucessos, como, por exemplo, “Voando pro Pará” e diversas outras músicas que marcaram gerações.
Quem ficou emocionada ao ver a artista foi a cantora Karen Roberta, que cantou os maiores sucessos da artista. “Eu sempre quis ser cantora e a Joelma sempre foi minha inspiração. Esperei muito por esse momento e quero agradecer à prefeitura por proporcionar esse show maravilhoso pra gente, está sendo inesquecível”, disse a fã.
O atendente Bruno César é fã da cantora desde pequeno e não poderia ficar de fora desse momento especial. “Quando eu fiquei sabendo que a Joelma viria a Porto Velho eu fiquei emocionado porque eu amo essa mulher e a prefeitura está de parabéns por trazer essa artista na nossa capital” disse.
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a festa foi preparada para o público se divertir no aniversário da capital e foi pensada com muito carinho. Além da cantora nacional Joelma, os artistas regionais também ganharam destaque durante toda a programação dos 111 anos.
“A nossa cidade merece esse respeito com atrações especiais para nosso público. A cantora Joelma é nossa representante da região norte e aqui em Porto Velho ela tem um público muito grande. É lindo ver essa avenida Farquar lotada e isso mostra que Porto Velho merece e por isso estamos fazendo a maior festa de aniversário da história da cidade”, finaliza o prefeito.
Ao lado do prefeito, Joelma cantou parabéns para Porto Velho
Os artistas regionais Marla Souza, Gata Forrozeira e Lene Ventura também fizeram a alegria do público que aguardava a cantora nacional.
A noite contou, ainda, com queima de fogos que abrilhantou ainda mais a festa.
FOMENTO DA ECONOMIA
Outro destaque durante as festividades dos 111 anos de Porto Velho é a geração de renda com os vendedores ambulantes e o aquecimento econômico de setores como restaurantes, bares e hotéis.
Público compareceu em massa no aniversário da capital e aproveitou cada momento proporcionado
De acordo com o secretário de Esporte, Lazer e Cultura (Semtel), Paulo Moraes Júnior, muitos turistas vieram de diversos municípios do estado e também de outros locais, como, por exemplo, Humaitá (AM) e Rio Branco (AC).
“O público compareceu em massa no aniversário da capital e aproveitou cada momento proporcionado pela prefeitura. Isso deixa a gente feliz. Hoje tivemos o resgate da história com a Praça Jonathas Pedrosa, distribuição do bolo de 111 metros e, no fim da tarde, o retorno da locomotiva 18, um momento que jamais vamos esquecer”, concluiu o secretário.
Nesta sexta-feira (3), a programação segue com Exposição de Carros Antigos no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a partir das 17h e o Beiradão Cultural, na avenida Farquar a partir das 18h, com 12 horas de música.
Fotos: Secom
