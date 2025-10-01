Aniversário de Porto Velho começa nesta quarta (1º) e segue até domingo (5); Confira programação completa

Publicada em 01/10/2025 às 17h01
Na manhã desta quarta-feira (1º), o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, concedeu entrevista coletiva para falar sobre os últimos preparativos para os eventos que celebrarão os 111 anos da capital rondoniense.
Em frente ao palco onde passarão diversas atrações nacionais e regionais, o prefeito afirmou que este aniversário marca “um novo tempo para a cidade”, destacando o sentimento de pertencimento e cuidado coletivo com Porto Velho.
“É necessário que a população seja instigada a participar de eventos que celebram a nossa história e que estimulem o convívio harmonioso em sociedade. Tudo isso faz parte de um projeto de retomada da nossa autoestima e senso de pertencimento, que há muito estava perdido. Vamos celebrar e realizar o maior aniversário que Porto Velho já teve”, declarou Léo Moraes.
Segundo Paulo Moraes Júnior, titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a Prefeitura preparou uma programação diversa para envolver toda a população.
“Quero deixar um convite: hoje, a partir das 19h, começa a celebração dos nossos 111 anos, que passa pela história de um povo guerreiro e que tem muito a comemorar. A princesinha do Norte merece essa festa”, destacou.
Confira aqui a programação oficial dos 111 anos de Porto Velho.
