Alunos da rede municipal exploram a história e cultura de Porto Velho em visita ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Publicada em 22/10/2025 às 16h05
O projeto “Turista Aprendiz”, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), tem proporcionado à comunidade escolar uma forma diferente e divertida de aprender sobre a história do município fora da sala de aula. Foi o que ocorreu com os alunos da Escola Municipal de Educação Engenheiro Francisco Erse, na manhã desta quarta-feira (22).
O projeto conta com apoio de um guia de turismo, proporcionando aos alunos um momento de aprendizagem sobre a história e atrativos culturais da cidade de Porto Velho, promovendo assim o senso de pertencimento, responsabilidade e valorização do patrimônio do município.
LOGÍSTICA
Alunos da Escola Municipal de Educação Engenheiro Francisco Erse participaram do projeto projeto Turista Aprendiz
Um ônibus faz o transporte dos alunos e, desta vez, o ponto de parada foi no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. “Essa é uma estratégia assertiva de nossa gestão que tem contribuído na formação cultural dos nossos alunos, que são o futuro do país e precisam saber da nossa história e cultura. Nesse passeio, os estudantes têm a oportunidade de conhecer lugares que são símbolos importantes e que fazem parte da nossa identidade”, afirmou Paulo Moraes Júnior, secretário da Semtel.
No local, os alunos conheceram de perto fotos e elementos históricos, passearam na orla com vista para o rio Madeira e aproveitam o ambiente ao ar livre.
Alunos conheceram de perto fotos e elementos históricos
Apesar de pequena, a aluna Allana Mendes afirmou estar “afiada” com as informações que obteve durante o passeio. Animada, ela descreve o que mais lhe chamou a atenção. “Aprendi sobre a enchente que aconteceu na cidade. Aprendi a forma como as esculturas foram feitas. Estou muito contente em conhecer mais sobre a história da nossa cidade”, disse.
Curioso, o aluno Henrique Bassani disse ter amado conhecer o museu. E detalhou sobre o que mais encheu os olhos. “Ele todo é incrível. As Três Caixas D'Água em versão pequena. Amei também ter visto a Locomotiva 12, que foi totalmente restaurada”, descreveu.
O projeto, em conjunto com as escolas municipais, reafirma o compromisso da Prefeitura de Porto Velho de contribuir com o senso de pertencimento e com a formação de futuros cidadãos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!