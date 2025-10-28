ACEMDA capacita crianças e adolescentes de Vilhena com oficinas culturais gratuitas

Publicada em 28/10/2025 às 09h50
O projeto “Oficinas Raízes Criativas: Cultivando Cultura, Arte e Sustentabilidade”, realizado pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA), capacitou cerca de 100 crianças e adolescentes da Escola Professor Luiz Carlos Paula Assis, em Vilhena (RO), durante o mês de outubro. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
A programação incluiu quatro oficinas culturais gratuitas: Artesanato, Fotografia, Escrita Criativa e Produção de Acessórios Sustentáveis. As atividades foram voltadas ao público infantojuvenil, com o objetivo de estimular a criatividade, a expressão artística e a conscientização ambiental entre os participantes.
Segundo a presidente da ACEMDA, Andréia Machado, a ação cumpriu seu papel de promover o acesso à cultura e ao conhecimento de forma inclusiva.
“As oficinas foram maravilhosas. Os alunos mostraram dedicação, criatividade e talento. Estamos muito felizes com o resultado. Parabenizamos todos os participantes e agradecemos à escola e ao CMDCA pela parceria que possibilitou essa formação artística e cultural às nossas crianças e adolescentes”, destacou Andréia Machado.
As oficinas foram conduzidas por profissionais qualificados e com experiência nas áreas cultural e educacional, garantindo uma formação de qualidade e um ambiente dinâmico de aprendizagem. Ao final das atividades, os alunos receberam certificados de participação.
Com essa iniciativa, a ACEMDA reforça seu compromisso com a promoção da cultura, da arte e da sustentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeducativo de crianças e adolescentes em Vilhena.
