“Acabou mesmo”, diz Virginia Fonseca sobre o fim do affair com Vini Jr.

Publicada em 08/10/2025 às 11h00
Durante seu primeiro ensaio como rainha de bateria da Grande Rio, no Rio de Janeiro, a influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, falou pela primeira vez sobre o término do breve relacionamento com o jogador Vini Jr., de 25. A declaração foi dada ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, na noite de terça-feira (7).
Mais cedo, a assessoria da influenciadora havia confirmado o fim do affair, após a divulgação de prints de conversas entre o atleta do Real Madrid e a modelo Day Magalhães, de 26 anos. Questionada sobre a repercussão, Virginia respondeu de forma direta: “Falei ‘tempo ao tempo’ porque sou educada, né? Mas acabou mesmo”.
Com quase 53 milhões de seguidores no Instagram, ela afirmou que já está acostumada com os rumores sobre sua vida pessoal. “Não me abala, não. Faz parte”, disse.
No ensaio carnavalesco, a influenciadora também comentou, com bom humor, sobre ter virado meme nas redes sociais por causa de sua coreografia de samba. “Boa noite, comunidade de Caxias. A minha coreografia virou meme e tem gente até vendendo coisas com ela. Adorei”, brincou Virginia, que recebeu elogios pela evolução no samba ao lado da professora Luciene Santtinha.
