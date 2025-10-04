4º Ciclo Formativo destaca avanços na Educação Física da Rede Municipal

Publicada em 30/10/2025 às 08h49
A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou, no dia 25 de outubro de 2025, o 4º Ciclo Formativo: Formação em Foco de Educação Física, com grande participação dos professores da rede municipal. O encontro aconteceu na Escola Municipal Maria Liberty de Freitas e foi organizado pela Divisão de Ensino Pedagógico (DEP), sob a orientação do professor especialista Arlison Batista.
O evento teve como público-alvo os professores de Educação Física, além dos supervisores do ensino fundamental I e da educação infantil, promovendo momentos de aprendizado, troca de experiências e atualização pedagógica.
A programação iniciou com a equipe do Centro Municipal de Atendimento Educacional (CMAE), que conduziu uma palestra sobre a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, ressaltando a importância da adaptação pedagógica para garantir a participação e o desenvolvimento de todos os estudantes.
Na sequência, os bombeiros ST BM Carla e SGT BM Jameson ministraram um curso de Primeiros Socorros no Ambiente Escolar, em conformidade com a Lei Lucas, capacitando os educadores a realizarem intervenções seguras e imediatas em situações de emergência.
Encerrando o ciclo, o professor Arlison Batista abordou o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica na Educação Física e apresentou orientações sobre segurança e prevenção de acidentes nas atividades escolares, reforçando o papel do professor como agente de proteção e inovação.
A secretária municipal de Educação, Mª Tereza Crespo, destacou a importância da formação continuada e valorização dos profissionais da rede:
“Cada formação é uma oportunidade de aprimorar práticas, fortalecer vínculos e elevar a qualidade do ensino. Nosso compromisso é garantir uma educação cada vez mais inclusiva, segura e transformadora.”
O 4º Ciclo Formativo reafirma o compromisso da Semed em investir na capacitação e valorização dos professores de Educação Física, promovendo práticas pedagógicas modernas, seguras e inclusivas — essenciais para o desenvolvimento integral dos alunos e para o fortalecimento da educação no município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!