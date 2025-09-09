Zelensky acusa Rússia de matar mais de 20 pessoas em ataque aéreo em Donetsk

Publicada em 09/09/2025 às 10h10
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter matado mais de 20 pessoas em um ataque aéreo na região de Donetsk, no leste do país, nesta terça-feira (9).
"Um ataque aéreo russo absolutamente brutal contra o vilarejo de Yarova, em Donetsk. Direto contra pessoas. Pessoas civis comuns. (...) Tais ataques da Rússia não podem de forma alguma ficar sem a devida reação do mundo. Os russos continuam destruindo vidas, mas evitam novas sanções fortes, novos golpes duros", afirmou Zelensky.
O Exército ucraniano afirmou nesta terça que a Rússia lançou 84 drones, a maioria deles do modelo iraniano Shahed, durante a madrugada, e abateu 60 deles. Os projéteis foram lançados contra o norte, o sul e o leste do país.
Zelensky pediu por uma reação de seus aliados, os Estados Unidos e a União Europeia, contra a Rússia. "São necessárias ações fortes para que a Rússia pare de espalhar a morte", afirmou. O presidente americano, Donald Trump, disse no final de semana estar pronto para aplicar uma nova rodada de sanções contra os russos.
Governo russo não se pronunciou oficialmente sobre o ataque até a última atualização desta reportagem.
Donetsk é uma das regiões do país parcialmente ocupada por tropas russas, e que Putin exige total cedência pelo governo ucraniano para terminar a guerra, iniciada em fevereiro 2022 após invadir o território do vizinho.
A Rússia realizou no final de semana o maior ataque aéreo à Ucrânia desde o início da guerra, com mais de 800 drones e mísseis. O bombardeio atingiu um prédio governamental ucraniano em Kiev.
