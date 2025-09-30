Viveiro florestal é entregue pelo governo em Nova Mamoré e fomenta ações ambientais no município

Publicada em 30/09/2025 às 14h31
Com o objetivo de recuperar áreas degradadas, incentivar o reflorestamento e atender produtores rurais da região, o governo de Rondônia entregou ao município de Nova Mamoré, o primeiro viveiro florestal construído em parceria com a prefeitura local. Com um investimento de mais de R$ 150 mil, foi possível realizar a aquisição de materiais e insumos para implantação da estrutura, que terá capacidade de produzir até 100 mil mudas por ano, iniciando com 50 mil nesta primeira etapa.
A iniciativa em Nova Mamoré, realizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP), marca o início de um projeto mais amplo, que também contemplará os municípios de Ariquemes e Jaru, onde ainda serão iniciadas as obras para implantação dos viveiros florestais. A meta é ampliar a produção de mudas em todo o estado, fortalecendo políticas de reflorestamento e sustentabilidade.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a relevância do investimento para o fortalecimento das políticas ambientais no estado. “Essa iniciativa reforça o compromisso do governo do estado com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Com a implantação dos viveiros florestais, poderemos produzir mudas de qualidade para recuperar áreas degradadas, incentivar o reflorestamento e atender às necessidades dos produtores rurais, contribuindo para uma região mais verde e produtiva.”
APLICAÇÃO DOS RECURSOS
O recurso aplicado contemplou a compra de materiais elétricos, madeira, itens hidráulicos, ferramentas, ferragens e maquinários necessários para garantir a implantação e o funcionamento adequado do viveiro. Essa estrutura será essencial para assegurar a qualidade das mudas e dar suporte às ações de recuperação ambiental que irão beneficiar produtores rurais e toda a comunidade da região. O viveiro conta com a parceria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), por meio do Centro Nacional de Prevenção aos Incêndios Florestais (Prevfogo), órgão que é responsável pela mão de obra para construção e manutenção do viveiro até o fim deste ano.
O viveiro comporta mudas de plantas frutíferas e nativas
Segundo o coordenador de floresta plantada da Sedam, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, o viveiro fornece estrutura essencial para o desenvolvimento de mudas de qualidade. “O viveiro foi planejado para garantir condições ideais de produção, com materiais e insumos adequados que possibilitam a geração de mudas saudáveis e resistentes. Com capacidade anual de até 100 mil mudas, essa estrutura permite atender tanto aos projetos de recuperação de áreas degradadas quanto as demandas de produtores rurais”, explicou.
O titular da Sedam, Marco Antonio Lagos, ressaltou a importância da parceria entre a secretaria e o município para a implementação de políticas públicas ambientais efetivas. “A Sedam tem atuado de forma estratégica em todo o estado, apoiando municípios na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável. A parceria com Nova Mamoré é um exemplo de como o trabalho conjunto entre o governo estadual e a gestão municipal podem gerar resultados concretos.”
De acordo com o secretário de meio ambiente de Nova Mamoré, Caio Cesar Leite Rodrigues, a iniciativa fortalece as ações ambientais no município. “É importante para o município ter esse viveiro entregue, pois assim conseguimos realizar nosso projeto de recuperação de nascentes, assim como a preservação de reservas legais. Com essa estrutura, teremos acesso a mudas de qualidade, o que fortalece nossas ações de reflorestamento e conservação ambiental, beneficiando não apenas o meio ambiente, mas toda a população que depende desses recursos naturais”, destacou.
