Vendaval em Ministro Andreazza derruba árvore e deixa duas pessoas em estado grave

Publicada em 01/09/2025 às 08h51
A tarde deste domingo, 31 de agosto de 2025, foi marcada por momentos de tensão em Ministro Andreazza, município vizinho a Cacoal, quando um forte vendaval atingiu a cidade.
No momento da ventania, um evento acontecia em um bosque bastante frequentado por famílias e amigos. A força dos ventos foi tão intensa que várias árvores cederam, atingindo veículos estacionados e espalhando pânico entre os presentes.
Durante a queda de uma das árvores, duas pessoas foram gravemente feridas. Elas receberam atendimento emergencial ainda no local e, em seguida, foram encaminhadas em estado crítico ao hospital.
O episódio reforça os cuidados necessários neste período de instabilidade climática em Rondônia. Autoridades locais destacam a importância de evitar permanência em áreas de risco durante tempestades e alertam para que a população fique atenta a sinais de mudanças bruscas no tempo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!