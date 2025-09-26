UNIR promove 5ª Expedição Astronômica Céus de Rondônia

Publicada em 26/09/2025 às 15h52
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) promove durante os dias 29 de setembro a 2 de outubro a 5ª Expedição Astronômica Céus de Rondônia, desta vez na região do Baixo Madeira.
O evento, realizado pelo Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia, contará com observações celestes, exposições fotográficas, exposições de meteoritos e ciclos de palestras.
As atividades serão realizadas no distrito de Calama, na EMEIEF Dra Ana Adelaide Grangeiro; Distrito de Nazaré, na EMEF Manoel Maciel Nunes; Distrito de São Carlos, na EMEF Henrique Dias e EMEF Prof. Maria Angélica Queiroz. Em todas as localidades o evento vai acontecer a partir das 18h.
O evento é totalmente gratuito e aberto a todos os interessados, e segundo os organizadores, não é necessário conhecimento prévio sobre astronomia, apenas curiosidade e vontade de olhar para o céu com outros olhos.
O Clube de Astronomia de Rondônia - é uma iniciativa vinculada à UNIR, registrada no CNPq, que reúne professores, alunos e pesquisadores de todo o país, com o propósito de incentivar a pesquisa científica na Amazônia, especialmente nas áreas de astronomia e astrofísica.
Além das observações, o clube promove debates e exposições com linguagem acessível para todos os públicos, buscando integrar a ciência ao cotidiano da população.
5ª Expedição Astronômica Céus de Rondônia - Programação
Local e data:
29/09 - Distrito de Calama, na EMEIEF Dra Ana Adelaide Grangeiro
30/09 - Distrito de Nazaré, na EMEF Manoel Maciel Nunes
01/10 - Distrito de São Carlos, na EMEF Henrique Dias
02/10 - Aliança, EMEF Prof. Maria Angélica Queiroz
Horário: a partir das 18h em todas as localidades
Comentários
Seja o primeiro a comentar!