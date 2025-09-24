Unidade de Vista Alegre do Abunã realiza inserção gratuita de DIU nos dias 27 e 28

Publicada em 24/09/2025 às 16h10
Nos dias 27 e 28 deste mês, a Unidade de Saúde Vista Alegre do Abunã realizará a inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) para mulheres na faixa etária entre 16 e 49 anos.
A ação é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), e tem como objetivo facilitar o acesso a esse método contraceptivo seguro e de longa duração.
No dia 27, o atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 18h. Já no dia 28, o serviço estará disponível das 8h ao meio-dia. A expectativa é atender até 60 mulheres, que poderão receber o DIU de cobre, um método com eficácia de até 10 anos.
Mulheres que estejam no período menstrual no momento do atendimento também podem participar, independentemente de terem filhos ou não.
Para garantir o procedimento, é necessário levar documento de identidade (RG) e o cartão do SUS. Menores de idade deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.
A equipe responsável pelo atendimento contará com quatro enfermeiros e um médico, todos habilitados para realizar a inserção do DIU com segurança e cuidado.
Segundo Cidiane Rodrigues Nogueira, chefe do Núcleo de Saúde da Mulher, “a iniciativa busca ampliar o acesso das mulheres aos métodos contraceptivos de longa duração, respeitando suas escolhas e promovendo o direito ao planejamento reprodutivo. Nosso foco é garantir um atendimento humanizado e seguro, especialmente para aquelas que vivem em regiões mais distantes da cidade”.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a saúde da mulher, oferecendo opções acessíveis e eficazes para o planejamento familiar.
