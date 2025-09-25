Publicada em 25/09/2025 às 10h45
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter sido sabotado durante a Assembleia Geral da ONU e exigiu uma investigação em um post na rede Truth Social nesta quarta-feira (24).
"Uma verdadeira vergonha aconteceu nas Nações Unidas ontem. Não um, não dois, mas três eventos muito sinistros! (...) Isso não foi uma coincidência, foi uma tripla sabotagem na ONU. Eles deveriam ter vergonha. Estou enviando uma cópia desta carta ao secretário-geral e exijo uma investigação imediata. (...) O Serviço Secreto está envolvido", acusou.
Trump diz ter sido sabotado na ONU após falhas na escada rolante e no teleprompter e exige investigação
O presidente americano também afirmou que o som de seu microfone, durante discurso na Assembleia Geral, não pode ser ouvido pelo auditório, a não ser através de fones de ouvido.
Por Redação g1
24/09/2025 19h06 Atualizado há 16 horas
Escada rolante da ONU trava com Trump e Melania
O republicano disse que sofreu com três falhas técnicas durante sua participação no evento:
"Primeiro, a escada rolante que levava ao andar principal dos discursos parou bruscamente. Parou num piscar de olhos. É incrível que Melania e eu não tenhamos caído de cara. (...) Isso foi pura sabotagem, como observado em uma postagem do dia anterior no 'The London Times', que dizia que funcionários da ONU 'brincaram sobre desligar uma escada rolante'. As pessoas que fizeram isso deveriam ser presas!".
"Enquanto eu estava diante de uma multidão de milhões de pessoas em todo o mundo, na televisão e líderes importantes no hall, meu teleprompter não funcionou. Estava completamente escuro".
"Em seguida, comecei a fazer um discurso sem teleprompter, que começou a ser ouvido cerca de 15 minutos depois. Depois de fazer o discurso, me disseram que o som estava completamente desligado no auditório. Que os líderes mundiais, a menos que usassem os fones de ouvido dos intérpretes, não conseguiam ouvir nada. A primeira pessoa que vi ao final do discurso foi Melania, que estava sentada bem na frente. Eu disse: 'Como me saí?' E ela disse: 'Não consegui ouvir uma palavra do que você disse'".
Trump foi à sede da ONU para discursar na Assembleia Geral, acompanhado de Melania e de uma comitiva. Jornalistas registraram o momento em que o casal chegou ao local e subiram na escada rolante.
