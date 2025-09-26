Trump chama ex-chefe do FBI denunciado pelo governo de

Publicada em 26/09/2025 às 15h16
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta sexta-feira (26) o ex-diretor do FBI James Comey, acusado de falso testemunho e obstrução pelo governo Trump, e disse que outros desafetos políticos serão processados no futuro, porém sem especificar quem.
"Quer você goste do corrupto James Comey ou não (...) ELE MENTIU! Não foi uma mentira complexa, foi uma mentira muito simples, porém IMPORTANTE. Não há como ele se explicar. Ele é um policial corrupto, e sempre foi. James “Policial Corrupto” Comey foi um destruidor de vidas. Ele sabia exatamente o que estava dizendo, e que era uma mentira muito séria e de grande magnitude, pela qual um preço muito alto deve ser pago!", afirmou Trump em sua rede social Truth Social.
Desafeto de Trump, Comey foi formalmente acusado pelo Departamento de Justiça americano na quinta-feira de falso testemunho e obstrução. Se for condenado, ele pode pegar até cinco anos de prisão. Segundo a imprensa dos EUA, ele deve se apresentar às autoridades nesta sexta-feira.
A acusação judicial do ex-diretor do FBI é vista nos EUA como mais um movimento do presidente Trump para retaliar pessoas que o investigaram ou criticaram nos últimos anos —algo que ele prometeu que faria quando reassumiu a Casa Branca, em janeiro. O republicano deu novos sinais de que seu plano está começando a ser posto em prática.
"Eles são corruptos, esses esquerdistas radicais democratas —na verdade, Comey é pior que um democrata. Haverá outros [processados]. Essa é a minha opinião. Eles politizaram o Departamento de Justiça como ninguém antes na História, o que eles fizeram foi horrível. Então, eu espero que haja outros porque não podemos deixar isso acontecer com o país", afirmou Trump a repórteres na saída da Casa Branca.
Governo Trump indicia ex-chefe do FBI James Comey, crítico do presidente
Em um vídeo postado no Instagram, Comey disse que é inocente e que tem fé no sistema judicial dos EUA. "Estou com o coração partido pelo Departamento de Justiça, mas tenho grande confiança no sistema judiciário federal e sou inocente, então vamos ter um julgamento e manter a fé", disse o ex-chefe do FBI.
Trump e Comey mantêm um relacionamento conturbado desde o início do primeiro mandato do republicano, que foi entre 2017 e 2020. Ainda em 2017, Trump o demitiu do cargo de diretor do FBI dias depois dele confirmar publicamente que o presidente estava sob investigação devido às conexões de sua campanha eleitoral com a Rússia.
Comey, que servia como chefe do FBI desde 2013 no governo Obama, tornou-se então um crítico notório de Trump, afirmando que ele era "moralmente inapto" para o cargo de presidente dos EUA.
