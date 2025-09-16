Trump anuncia envio de tropas da Guarda Nacional a Memphis, cidade governada por partido adversário

Publicada em 16/09/2025 às 15h41
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto para o envio de tropas da Guarda Nacional a Memphis, cidade no Tennessee que é governada pelo Partido Democrata - adversário político do Partido Republicano, ao qual Trump pertence -, nesta segunda-feira (15).
O republicano, que já havia anunciado outras três cidades lideradas por adversários políticos como alvo - Chicago, Nova York e San Francisco (veja mais abaixo) -, disse a jornalistas durante cerimônia na Casa Branca que a operação "incluirá a Guarda Nacional, bem como o FBI", além de outras agências federais como o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e o Departamento de Repressão às Drogas (DEA).
"É muito importante devido à criminalidade que está ocorrendo. Memphis teve a maior taxa de crimes violentos, a maior taxa de crimes contra a propriedade e a terceira maior taxa de homicídios de qualquer cidade do país", justificou, dizendo que Chicago deve ser o próximo local que sofrerá intervenção federal.
O nome da cidade do sul dos EUA foi citado por Trump pela primeira vez na sexta-feira (12) em entrevista à emissora americana Fox News, afirmando que a cidade estava "extremamente problemática".
O republicano também afirmou que o prefeito democrata, Paul Young, "estava feliz" com a decisão, porém o político garantiu em uma entrevista coletiva que não solicitou ajuda:
"Quero deixar claro: não solicitei a Guarda Nacional e não acho que seja a maneira de reduzir a criminalidade. No entanto, essa decisão já foi tomada e, como prefeito da cidade, meu compromisso é garantir que trabalhemos estrategicamente para garantir que isso aconteça de uma forma que realmente beneficie e fortaleça nossa comunidade".
Memphis , uma cidade de 611.000 habitantes às margens do Rio Mississippi, tem uma das maiores taxas de crimes violentos dos Estados Unidos, segundo estatísticas do FBI. Cerca de 24% dos moradores vivem na pobreza, mais que o dobro da média nacional, segundo o US Census Bureau.
