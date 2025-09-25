TRT-14 bate recorde e arrecada mais de R$ 98 milhões na Semana Nacional da Execução

Publicada em 25/09/2025 às 16h23
A Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre alcançou um resultado histórico na Semana Nacional da Execução Trabalhista 2025, que foi realizada entre 15 e 19 de setembro. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) arrecadou R$ 98.516.827,02, consolidando-se em 2º lugar entre os tribunais de pequeno porte em todo o país, de acordo com dados painel oficial de acompanhamento do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).
Os valores correspondem a créditos trabalhistas efetivamente revertidos em favor de trabalhadores, resultado de medidas como homologação de acordos, expedição de alvarás, bloqueios e realização de leilões.
Números que transformam vidas:
- Audiências: 1.261
- Acordos: 435 com valores de R$ 12.973.623,59
- Leilões: 32 com valores de R$ 555.729,77
- Alvarás R$ 64.212.572,15
- Precatórios e RPVs expedidas pelas Varas: R$ 96.461,91 em créditos
- Arrecadação previdenciária e fiscal de R$ 3.341.509,05
- Outros valores arrecadados e bloqueados R$ 15.158.235,46
Esses números e valores representam a concretização de direitos trabalhistas, conquistados após anos de espera. A ação, fruto da dedicação de magistrados(as), servidores(as), advogados(as) e partes, demonstra o compromisso do TRT-14 com a efetividade das decisões judiciais. A atuação integrada e o uso de ferramentas tecnológicas foram fundamentais para alcançar os resultados, com destaque para o desempenho da Divisão de Execução.
Reconhecimento nacional
O TRT-14 ficou em 2º lugar entre os tribunais de pequeno porte, reafirmando a eficiência e a capacidade de entrega da Justiça do Trabalho da 14ª Região.
Dados nacional
De acordo com os dados divulgados pelo CSJT, o TRTs de todo o Brasil movimentaram R$ 8.055.345.161,14 nos dias de Semana Nacional da Execução. Foram realizadas 94.203 audiências, que geraram 26.662 acordos. Houve 470 leilões.
Acompanhe os resultados da Semana Nacional da Execução Trabalhista.
“Os números conquistados pelo TRT-14 mostram o compromisso da nossa Justiça com resultados concretos para a sociedade. A Semana da Execução é a prova de que trabalhamos para que cada decisão judicial se traduza em dignidade e justiça para os trabalhadores”. O presidente do Tribunal, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, também destacou que a dedicação e o empenho de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as), com um esforço coletivo, propiciou o resultado expressivo e a quantidade significativa de valores pagos e acordos realizados.
Quer conciliar?
Basta pedir a inclusão de suas ações em pauta para conciliação na Vara do Trabalho onde o processo está em andamento ou entre em contato com seu advogado ou advogada.
>> Acesse aqui nosso Balcão Virtual
>> Seu processo é do TRT-14? Clique aqui para incluí-lo na pauta
