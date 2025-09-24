TJRO avança na instalação de fóruns digitais e dá início à construção da 10ª unidade, em Urupá

Publicada em 24/09/2025 às 14h36
O Poder Judiciário de Rondônia concluiu este mês o processo licitatório para a construção do Fórum Digital no município de Urupá. Será o 10º Fórum instalado pelo TJRO para garantir o acesso à Justiça com auxílio da tecnologia em localidades distantes de sedes de comarcas. As obras, que seguem o mesmo modelo de construção sustentável utilizado nos demais prédios, devem ter início em outubro.
O município integra a circunscrição da comarca de Alvorada do Oeste. Com a instalação do fórum digital, a comunidade local não precisará mais se deslocar para garantir serviços da Justiça de Rondônia e de instituições parceiras do projeto, que é reconhecido nacionalmente como boa prática de acesso à Justiça.
O Fórum Digital é uma unidade física do Poder Judiciário equipada com tecnologia para permitir que cidadãos de municípios que não são sede de comarca tenham acesso à Justiça sem precisar percorrer grandes distâncias. No local, o cidadão pode participar de audiências virtuais, protocolar documentos e ter atendimento com servidores do Judiciário de forma remota, receber orientação e acompanhamento processual.
Atualmente os fóruns digitais estão presentes nos municípios de Mirante da Serra, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Cujubim, Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Montenegro e Chupinguaia, além do distrito de Extrema.
