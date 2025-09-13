Terremoto de magnitude 7,1 atinge a Rússia e gera alerta de possível tsunami

Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/09/2025 às 09h36
Publicada em 13/09/2025 às 09h36
Um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado neste sábado (13) na costa leste da Península de Kamchatka, na Rússia, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ). O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 km. Com informações da CNN Brasil.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), porém, calculou magnitude ligeiramente maior, de 7,4, e profundidade de 39,5 km.
O Sistema de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que o evento sísmico pode provocar ondas na região, embora ainda não haja confirmação de sua formação. No Japão, localizado a sudoeste de Kamchatka, a Agência Meteorológica descartou risco imediato e não emitiu alerta, de acordo com a emissora pública NHK.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!