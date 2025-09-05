Suspeito é baleado ao confrontar equipe do PATAMO em Rolim de Moura

Por Alerta Rolim
Publicada em 05/09/2025 às 09h15
O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, 4, no bairro Olímpico, em Rolim de Moura. Segundo informações preliminares, a equipe do PATAMO, do 10º Batalhão, realizava o cumprimento de dois mandados de prisão contra dois indivíduos.
Durante a ação, um dos suspeitos, que estava armado, tentou confrontar os policiais. Diante da situação, a equipe revidou e ele acabou sendo baleado. Ele foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber atendimento médico.
O outro indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à UNISP (Unidade Integrada de Segurança Pública) para as providências cabíveis.
