Solenidade vai anunciar 13 km de asfalto para Rolim de Moura na próxima quarta-feira

A Prefeitura de Rolim de Moura anunciou a execução de um grande projeto de pavimentação asfáltica em diversas ruas e bairros do município. Ao todo, serão contemplados aproximadamente 13 quilômetros de vias, levando mais infraestrutura, qualidade de vida e valorização imobiliária para os moradores.
A obra será realizada com recursos federais, do Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte, em convênio firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para beneficiar Rolim de Moura.
A cerimônia de assinatura da ordem de serviço, que contará com a presença do governador Coronel Marcos Rocha, do prefeito Aldo Júlio e de outras autoridades, acontecerá na próxima quarta-feira, 17 de setembro de 2025, às 16h, na Avenida 25 de Agosto, nº 4803, no Centro de Rolim de Moura.
O prefeito Aldo Júlio ressaltou a importância da parceria com o Governador e agradeceu imensamente o apoio recebido para Rolim de Moura.
“Mais uma vez o governador Coronel Marcos Rocha demonstra que sua gestão é municipalista, acompanhando de perto as necessidades locais de cada município. Ele tem sido um grande parceiro de Rolim de Moura, e graças a essa união poderemos avançar ainda mais na melhoria da infraestrutura da nossa cidade”, afirmou o prefeito.
Ruas contempladas com a pavimentação em Rolim de Moura
Trechos no perímetro urbano
Avenida H – Rua Adir Jorge / Rua José Antônio Silva – 291 m
Avenida H – Rua Santos Dumont / Rua Almirante Tamandaré – 112 m
Avenida H – Rua Cinco / Rua Doze – 675 m
Rua Parnaíba – Rua C1 / Av. Morumbi – 572 m
Rua Ouro Preto – Av. Fortaleza / Rua 28 de Dezembro – 388,5 m
Avenida Florianópolis – Rua Ouro Preto / Rua Capibaribe – 438,7 m
Avenida Recife – Rua Ouro Preto / Rua Capibaribe – 124 m
Rua 28 de Dezembro – Rua Ouro Preto / Rua Capibaribe – 217,7 m
Avenida São Luiz – Rua Rio Madeira / Rua Tocantins – 420 m
Avenida Recife – Travessa Altenir Tavares de Oliveira / Rua Esperantina – 825 m
Travessa Paca Atirada – Av. 25 de Agosto / Av. Aracaju – 89 m
Travessa Altenir Tavares de Oliveira – Av. 25 de Agosto / Av. Aracaju – 99 m
Travessa Anta Atirada – Av. 25 de Agosto / Av. Aracaju – 89 m
Avenida Aracaju – Travessa Paca Atirada / Travessa Anta Atirada – 203 m
Avenida Porto Velho – Rua Carlos Alves de Freitas / Travessa Safira – 489 m
Rua Tabajara – Av. Porto Velho / Av. Manaus – 216 m
Travessa Cristal – Rua Tabajara / Rua Londrina – 352 m
Avenida Goiânia – Rua Rondônia / Rua Londrina – 189 m
Avenida Belo Horizonte – Rua Rondônia / Rua Brasflorest – 646,5 m
Trechos em bairros e distrito
Distrito de Nova Estrela: ruas São Bento, Argemiro Almeida, Getúlio Vargas, Santa Cruz, Vera Cruz, Fortaleza, José Rosales, Antonio Santana, Epitácio Pessoa, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Adão Gmach, Júlia Gmach, Emílio G. Médici, São Miguel.
Bairro Industrial: Rua Machado de Assis.
Bairro São Cristóvão: Rua Capibaribe.
Bairros Jardim Tropical, Planalto e Olímpico: Av. Teresina, Av. Belém, Av. Niterói, Rua Jaguaribe, Rua Rondônia.
Bairros Cohab e Bom Jardim: ruas Jacarandá, Hortências, Ipês, Violetas, Mognos, Palmeiras, Acácias, além da Av. 7 de Setembro.
Bairro Olímpico: ruas Capibaribe e Rio Verde.
Bairro Planalto: ruas Jamari, Rio Madeira, Luiz Irineu Gênova e Av. Campo Grande.
No total, os projetos abrangem mais de 13 quilômetros de vias pavimentadas, incluindo drenagem, meio-fio, sarjeta e calçamento, garantindo maior durabilidade das obras e melhoria significativa na mobilidade urbana.
