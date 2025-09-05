Solenidade oficial marcará entrega da Praça Marise Castiel no bairro Alphaville

Publicada em 05/09/2025 às 11h18
Aguardada com expectativa pela sociedade porto-velhense que busca por espaços de interação e convivência social de qualidade, a Praça Marise Castiel já tem data e hora para ser entregue pela Prefeitura de Porto Velho: próxima segunda-feira (8), a partir das 18h.
Localizada no cruzamento da rua Costa e Silva com a Décima Avenida, no bairro Alphaville, a praça possui uma área total de 8.337,98 metros quadrados e foi planejada para oferecer infraestrutura completa de lazer, convivência e atividades esportivas. Ela ostentará o título de praça mais arborizada da cidade.
A praça contará com pista de skate, pista de caminhada, campo de futebol society, quadra poliesportiva e quadra de areia, espaço de treinamento ao ar livre, mesas de piquenique, pergolados com bancos e mesas de xadrez, totem institucional e quiosques de apoio.
O nome da praça foi dado em homenagem à professora Marise Castiel, que dedicou sua vida ao magistério e à formação de professores em Porto Velho. Ela foi a primeira mulher a integrar o corpo legislativo da Câmara de Vereadores da capital.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, essa inauguração representará o resgate do compromisso do poder público com o bem-estar da população, sempre garantindo a transparência, segurança e qualidade da obra entregue.
“A nova Praça Alphaville representa não apenas uma nova estrutura urbana, mas também o resgate de um compromisso público com a população, que por anos aguardava a entrega de um espaço digno, funcional e integrado ao ambiente natural do bairro”, afirmou Léo Moraes.
A obra foi executada com recursos oriundos de emenda parlamentar, totalizando um investimento de R$ 1.678.013,00. A empresa responsável pela execução foi a Engeral Construções Ltda, contratada por meio da Concorrência Eletrônica nº 007/2024/SML/PVH (Contrato nº 053/PGM/2024).
