SINTERO participa do CNE da CNTE, que aprovou preparativos para o 35º Congresso e calendário de mobilizações

Publicada em 22/09/2025 às 14h11
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou, na última sexta-feira (19), da reunião do Conselho Nacional de Entidades (CNE) da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), realizada em Brasília.
Entre as deliberações, os conselheiros aprovaram o calendário de lutas da CNTE, com mobilizações em defesa do financiamento da educação pública e contra a Reforma Administrativa. Também foram definidos os preparativos para o 35º Congresso Nacional da CNTE, marcado para ocorrer entre os dias 15 e 18 de janeiro de 2026, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.
O SINTERO esteve representado por Dioneida Castoldi, presidenta; Manoel Rodrigues, secretário-geral; Fernando Azevedo, secretário de Políticas Sindicais e Estudos Socioeconômicos; Profª Me. Metilde Alves, dirigente da Regional Estanho; e Claudir Mata, integrante da direção executiva da CNTE.
Para Dioneida Castoldi, a participação foi fundamental: "Estar presente no CNE é garantir que as demandas da nossa base em Rondônia sejam consideradas nas decisões nacionais. É também fortalecer a unidade da categoria e a luta por uma educação pública de qualidade e pela valorização de todos os profissionais da educação."
A presença do SINTERO destaca a atuação junto à categoria, garantindo que as pautas da base local façam parte das decisões nacionais e contribuam para a construção coletiva de uma educação pública de qualidade e pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação.
