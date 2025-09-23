SINTERO participa da 2ª Conferência Estadual do Trabalho realizada em Rondônia

Publicada em 23/09/2025 às 14h14
O SINTERO esteve presente na 2ª Conferência Estadual do Trabalho, realizada em Rondônia. A entidade foi representada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), com a participação de Ana Iris, diretora da Secretaria de Assuntos Federais, e Judith Campos, diretora da Secretaria de Assuntos Educacionais do sindicato.
A conferência teve como objetivo discutir propostas que serão encaminhadas para a etapa nacional, num processo de construção coletiva de diretrizes para o mundo do trabalho.
Durante os debates, os participantes apresentaram propostas em diferentes eixos. Nenhuma ideia foi descartada: todas foram organizadas e classificadas conforme o grau de apoio, registrado como ampla maioria, maioria ou minoria. O SINTERO juntamente com outros sindicatos dos trabalhadores do serviço público defenderam o fortalecimento do sistema público de emprego, trabalho e renda.
Ao final, foram eleitos os delegados que representarão Rondônia na etapa nacional: quatro trabalhadores, quatro empregadores e quatro representantes do governo, além de seis suplentes. Na bancada dos trabalhadores, ficaram definidos dois representantes da CUT, um da Central dos trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) e um da Força Sindical.
Para o SINTERO, participar desse espaço é fundamental, porque nele se assegura que as demandas da classe trabalhadora de Rondônia cheguem até a Conferência Nacional do Trabalho.
